Zelf vakmensen opleiden is trend in regio Eindhoven

EINDHOVEN - Bedrijven zijn in grotere mate bezig om zelf hun specialistische personeel op te leiden. ,,Die trend is zich aan het versterken", zegt Jos Smetsers, voorzitter van de Stichting Bevordering Vakmanschap (SBV) en lid van de raad van bestuur van DAF Trucks.

De SBV reikt sinds 1986 de ir. Noordhofprijs uit aan de beste vakmannen en -vrouwen in Zuidoost-Brabant.

Achterliggende oorzaak van de groei van praktijkopleiders en leerlingen in de bedrijven is dat de complexiteit van het werk is toegenomen. ,,Het is allemaal hightech geworden", schetst Smetsers. ,,Er wordt meer gevraagd van medewerkers van bedrijven. Ze hebben specialistische kennis nodig."

Behalve in het vakmanschap zelf moeten jongeren ook worden getraind in sociale vaardigheden. ,,Het gaat steeds meer om werken in teamverband. Daar moet je sociale vaardigheden voor hebben. Je moet mensen kunnen binden in een groep. Ook die trend is belangrijk aan het doorzetten."

Bedrijfsscholen

Het zelf opleiden van vakmensen is niet vreemd in de regio die ooit de bedrijfsscholen van Philips en DAF kende. Het mooie van de huidige praktijk is volgens de SBV-voorzitter dat de mix van ervaren en jonge vakmensen een meerwaarde oplevert. ,,De opgedane kennis wordt overgedragen op de volgende groep, die daar weer nieuwe ideeën aan toevoegt. Zo wordt kennis gestapeld."

Voor de ir. Noordhofprijs van dit jaar zijn 25 vakmannen en -vrouwen genomineerd. De kandidaten voor de prijs voor beste vakman of vakvrouw in Zuidoost-Brabant zijn voorgedragen door collega's die vinden dat ze uitblinken in vakmanschap en collegialiteit. Prijzen worden toegekend in de categorieën metaal, bouw en mechatronica/overige vakmanschappen. Naast de ir. Noordhofprijs wordt de Junior Vaktalentprijs uitgereikt als aanmoedigingsprijs voor de meest veelbelovende MBO-student die een opleiding combineert met werk in de praktijk.