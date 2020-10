Zelfs Heineken moet het hoofd buigen, maar ook andere brouwers hebben het zwaar

Dat die impact van de coronapandemie op Heineken niet gering is, bleek gisteren bij de presentatie van de derdekwartaalcijfers. Over de eerste negen maanden van dit jaar verkocht de brouwer nog altijd ruim 165 miljoen hectoliter bier. Dat is geen geringe plas, maar wel 8,3 procent minder dan in dezelfde periode in 2019. De winst daalde tot 396 miljoen euro, tegenover 1,7 miljard euro vorig jaar.