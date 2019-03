Zes bedrijven uit Eindhoven presenteren technologie die mensen aanzet tot bewegen

Een app op een telefoon die helpt bij het revalideren van mensen of een slim horloge met spelletjes die kinderen stimuleert om meer buiten te spelen. Het zijn voorbeelden van oplossingen die morgen worden gepresenteerd door bedrijven die deelnamen aan het Vitality Accelerator Program van het cluster Sports en Technology. Doel van het programma is om bedrijven te helpen zodat ze hun producten sneller op de markt kunnen brengen, al zijn sommige al zo ver. De bedrijven presenteren hun oplossing voor vitaliteitproblemen aan de partners van het project Vitality Living Lab, bedrijven uit het SX-gebouw in Eindhoven en de businessclub van Sports en Technology.

Sensor voor revalidatieproces

Een van de deelnemende bedrijven is het Eindhovense Knubb e-motion engineering van Michel Knubben en Ruud Sleumer. Ze hebben een sensor ontwikkeld, die moet helpen bij het revalidatieproces van mensen. Het idee ontstond na een vraag van een praktijk voor fysiotherapeuten. ,,De sensor helpt bij de krachttraining van patiënten", zegt Knubben. ,,De sensor wordt geplaatst in een fitnessapparaat en telt de herhalingsbeweging en het aantal series. Via een app op de telefoon kan de patiënt dan zijn vorderingen zien. Daar staat het trainingsprogramma op dat hij van zijn fysiotherapeut heeft gekregen. Zo kan de patiënt zien of hij te veel of te weinig doet en de fysiotherapeut kan op die manier eenvoudig het programma aanpassen."

Doel van Knubb is om de therapietrouw van patiënten te verbeteren, de effectiviteit van het revalidatieprogramma en de efficiëntie van fysiopraktijken te verhogen en bestaande krachttoestellen slimmer te maken. Knubb test momenteel de sensor in combinatie met de app en een cloudplatform, waarop de gegevens worden bijgehouden, in de praktijk.

Buitenspeelhorloge

Wanderwatch van Ellie Karssemakers uit Tilburg is verder in het proces. Haar buitenspeelhorloges voor kinderen tussen de zes en elf jaar zijn al op de markt voor de consument. Nu voegt ze de verkoop aan de naschoolse opvang daaraan toe. ,,Buitenspelen is daar een speerpunt, maar ze zijn qua mogelijkheden gebonden aan hun locatie. Het horloge is ontwikkeld vanuit het perspectief van een kind en maakt buitenspelen interactief. Het voegt iets toe aan de dingen die er al zijn en het is een middel om kinderen meer te verleiden om buiten te spelen. Er is bijvoorbeeld een geluidenapp met sirenes en zwaardgeluiden. Die kunnen kinderen gebruiken, maar dan moeten ze zelf het verhaal erbij bedenken. Ze kunnen hun eigen spellen of scenario's bedenken.”

Knubben en Karssemakers zijn blij dat ze mee hebben gedaan aan het programma. ,,Zelf ben ik een techneut", legt Knubben uit. ,,Ik heb minder affiniteit met sales. Hier heb ik Ruud Sleumer leren kennen, hij vult me goed aan op dat gebied." Ook Karssemakers is enthousiast. ,,Het programma kijkt naar onze behoeften, maar je leert ook veel. Ik ben me daarom ook op andere markten gaan richten.”

Bedrijven verder helpen