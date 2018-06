Zet de vingerafdruk hackers buitenspel? Antonio Banderas hoopt van wel

Cybercrime treft jaarlijks vele duizenden mensen. Volgens het CBS had in 2016 ongeveer 5 procent van de Nederlanders te maken met hacken of identiteitsfraude. Dat komt onder meer door de diefstal van inloggegevens: emailadressen en wachtwoorden.



Een switch naar biometrische gegevens - vingerafdrukken, irisscans, stemherkenning - om toegang tot gegevens te krijgen zou de fraudegevoeligheid van gegevens moeten verminderen. Steeds meer bedrijven zetten daar op in.



Een voorbeeld van de ontwikkeling is het Spaans-Nederlandse bedrijf Biocryptology. Dat presenteert vandaag op een conferentie in Amsterdam een nieuw platform. Dat moet consumenten in staat stellen om met één account toegang te krijgen tot diverse diensten, zoals hun bank en verzekeraar, maar ook autoverhuurders of webwinkels.



De app die ze daarvoor gebruiken maakt gebruik van de biometrische techniek van de smartphone waar hij op geïnstalleerd is. Voor meer geavanceerde oplossingen, met een hoger veiligheidsniveau, heeft het bedrijf een eigen verificatietoken ontwikkeld. ,,Het bijzondere is dat we de biometrische gegevens zelf niet opslaan", zegt Ted Oorbals, directeur van Biocryptology. ,,Op deze manier elimineren we de kans op diefstal en fraude. Er valt namelijk niets te stelen."