Zij werden het gezicht van de crisis

Lynn Gray was in Central Park net over de finish gekomen van de jaarlijkse hardloopronde om geld in te zamelen voor onderzoek naar borstkanker toen haar telefoon ging. Het was een zondag in september, ze stond nog langs het parcours in het park, en haar baas hing aan de lijn. Lehman Brothers, de bank waar ze werkte als onderdirecteur in de vastgoedtak, zou verkocht worden. Zij moest naar kantoor komen. Vertrouwelijke documenten over alle deals die haar afdeling had gesloten, stonden op haar computer. Ze moest gegevens verzamelen voor de koper.