Zijn de Duitsers nou zo dom dat ze stoppen, of de Finnen zo slim dat ze kerncentrale openen?

Van het vastgoed van Bijenkorf en Formido naar High Tech Campus; nieuwe baas voor thuisbases Philips, NXP en Signify

EINDHOVEN - Hij ging eerder over het vastgoed van De Bijenkorf, Hema, V&D en Formido. Hij werkte aan prestigieuze vastgoedprojecten van de Rabobank in Amsterdam, Parijs en Frankfurt en aan de (her)ontwikkeling vakantieparken op de Veluwe. Maar vanaf volgende maand is Otto van den Boogaard de nieuwe directeur van de High Tech Campus in Eindhoven.