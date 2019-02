Zo, nu 'n Bavaria voor de baas

Peter Swinkels kijkt zijn zoon aan. Het is 2005 en Peer is pas 29. ,,Hij treedt niet automatisch in mijn voetsporen", klinkt het uit de mond van de bierbaron, dan zelf 59. Hoewel er op dat moment nog vier jonge familieleden van de zevende generatie warmdraaien bij het brouwerijbedrijf, laat de topman tegenover de snelle jongens die de Quote 500 in elkaar timmeren doorschemeren dat ze er nog niet klaar voor zijn. Peer ook niet. ,,Eerst laten we ze een tijdje gisten en dan kiezen we de beste uit."