Zo spaar je nu al voor zorg op je ouwe dag

Onze zorgkosten zullen we voor een steeds groter deel zelf moeten betalen’’, zegt Pim Huijgen, hoogleraar notarieel recht aan de Universiteit Leiden.



Want met de vergrijzing nemen de zorgkosten toe en om die kosten te drukken wil de overheid dat we zo lang mogelijk thuis blijven wonen.



Huijgen: ,,Als je extra verzorging of thuishulp nodig hebt, kun je bij de gemeente een beroep doen op de WMO, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Maar gemeenten proberen de vergoedingen steeds verder terug te schroeven. Dus moet je zelf je zorg regelen en is het verstandig daar een spaarpotje voor op te bouwen.’’



Welke vorm van zorg zijn er en wat kosten ze?