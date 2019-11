Zo verdien je geld met een Podcast

The Podfather, zo heet de autobiografie die voormalig radio-dj en zelfbenoemd uitvinder van de podcast Adam Curry vorige week aankondigde. Succes kent altijd vele vaders, maar Curry was er inderdaad heel vroeg bij. Rond 2004 begon hij met het ontwikkelen van audiouitzendingen via webfeeds. Vijftien jaar later blijk dat Curry zijn tijd ver vooruit was: podcasts zijn populairder dan ooit.