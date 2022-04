Zonder een fit lijf en een frisse geest houdt alles natuurlijk op

‘Studeren doe je beter in het Nederlands’: TU/e-studenten hekelen ‘racisti­sche’ pamfletac­tie

EINDHOVEN - Nederlands terug als voertaal op de universiteit! Op de TU/e deelde Stichting Taalverdediging dinsdag pamfletten uit met die oproep. Aanleiding was ophef over een brief die studenten sommeerde louter Engels te spreken.

5 april