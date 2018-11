Zorgen bij Nyrstar in Budel

De Belgische vakbond ACV heeft de suggestie opgeworpen dat een faillissement voor de zinksmelters in Balen (België), Budel en Auby (Frankrijk) misschien de beste optie is. ,,Want als het moederbedrijf failliet gaat en er een overnemer komt kunnen Balen, Budel en Aubry weer hun normale gang gaan. Zonder zich te bekommeren om de schuldenberg van de groep", reageerde ACV-bestuurder Dirk Van der Eyken in de Vlaamse financiële krant De Tijd.

In de Budelse fabriek loopt een reorganisatie als onderdeel van een wereldwijd programma om kosten te besparen. In januari dit jaar maakte Nyrstar bekend in Budel-Dorplein 59 van de 460 banen te schrappen. Voor de personeelsvermindering is een periode van drie jaar uitgetrokken. In het sociaal plan is afgesproken de reductie zoveel mogelijk via natuurlijk verloop te realiseren. Nyrstar gaf daarbij aan met name banen in de productie te schrappen maar tegelijkertijd te willen investeren in automatisering, digitalisering en robotisering.