Zorginstellingen vrijgesproken van pgb-fraude

Volgens het OM hadden de verdachten vanaf 2009 voor zo'n 4 miljoen euro aan rekeningen geïncasseerd voor zorg die niet was verleend. De rechters veegden alle aanklachten van tafel. Voor oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en het vormen van een criminele organisatie was in hun ogen geen enkel bewijs. Ook verwijten ze het OM ondeugdelijk onderzoek te hebben gedaan naar de praktijk, waarin wordt gedoogd dat instellingen kunnen 'schuiven' met zorgfuncties. Zo worden onder meer kosten voor langdurig verblijf van cliënten met goedkeuring van toezichthoudende zorgkantoren deels betaald uit pgb's terwijl dit volgens de letter van de wet niet mag. Vanaf de tribune, waar tientallen medewerkers van de instellingen zaten, steeg gejuich op. Bij de verdachten biggelden de tranen over de wangen. Tegen vier van hen had het OM begin juni celstraffen van vijftien tot dertig maanden plus beroepsverboden voor vijf jaar geëist. De drie anderen hingen lichtere straffen boven het hoofd. Het proces draaide om de christelijke zorginstellingen stichting Pastoraal Centrum Saron, stichting In het Zadel (beide Twente) en Stichting 't Zout (Katwijk).

Hoger beroep

Het OM heeft vandaag aangekondigd in hoger beroep te gaan. Advocaten Jaap-Willem Roozemond en Arjan de Haan verbazen zich daarover. ,,Het vonnis is duidelijk, we zien niet hoe ze denken daar een speld tussen te krijgen. Het is tekenend voor hoe het OM in deze zaak staat. Bij de eerste regiezitting in 2016 wezen we het OM er al op dat de praktijk van de zorgverlening en de wetgeving niet op elkaar aansluiten. Kennelijk weigeren ze bij het OM dat in te zien en weigeren ze ook de hand in eigen boezem te steken. Ze hebben toch een enorme veeg uit de pan gekregen.''