Zorgpensioenfonds trekt 11 miljoen terug na gesprek met Indianenleidster

Cylinderfa­bri­kant WDH Hydraulics in Eersel failliet

16:46 EERSEL - WDH Hydraulics, producent van geavanceerde cilinders, is bankroet. De rechtbank in Den Bosch heeft deze week het faillissement over het bedrijf uitgesproken. Bij het bedrijf werken ongeveer dertig mensen die als gevolg van het faillissement ontslag wordt aangezegd.