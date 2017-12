Zoveel leed kan die verfoeide Brexit toch niet waard zijn

Hèhè, eindelijk kunnen we gaan praten over een toekomst. Na een nacht van paniekerig overleg is donderdagochtend eindelijk de eerste horde van de brexit genomen. Die hele brexit was tot nu toe een hilarisch spektakel. Hoe May met haar Britse pumps dapper, vaak ternauwernood, bleef doorstappen terwijl ze door zowat iedereen in Groot-Brittannië onderuit werd gehaald. Bij toespraken stortte het decor in achter haar en verloor ze haar stem. Ze kreeg briefjes toegespeeld tijdens een speech, waarop zoiets stond als 'en nou opzouten jij'. Toen ze afgelopen maandag dacht een deal te hebben gesloten, werd ze diezelfde dag alweer door een politieke splinterpartij onderuit gehaald.

Maar goed, stap een is gezet. Nog 477 dagen te gaan om afspraken te maken over meer dan 1.000 terreinen.

Waar het pijn gaat doen

Om een gevoel te krijgen voor wat zo'n brexit nou eigenlijk betekent voor de Britten, ben ik afgereisd naar een brexitbijeenkomst in Londen. Al ruim een jaar waarschuwen experts voor een dreigend tekort aan betaalbare medicijnen na brexit. Patiëntenverenigingen, farmaceuten en het Europees medicijnagentschap bespreken hier hoe ze de toegang tot medicijnen veilig kunnen stellen voor het Britse volk. Na een dagje luisteren en sfeer opzuigen, ben ik ervan overtuigd dat deze bijeenkomst geen overbodige luxe is. Nog maar een paar weken geleden stond ik zelf in een column te juichen om de komst van het medicijnagentschap naar Nederland en liefst zo veel mogelijk biotech. Nu zie ik hoeveel pijn dit hier in Londen gaat doen. Dit is geen grappig Brits spektakel meer, dit is bloody serious.

Brits medicijn bestaat niet

Er is nauwelijks een Brits product denkbaar dat meer verweven is met het Europese vasteland dan het medicijn. Maandelijks gaan er 82 miljoen(!) medicijnen vanuit Europa naar Britse patiënten. Na maart 2019 staat dat alles op losse schroeven. Al sinds juli 2016, direct na het referendum, zijn de partijen hier koortsachtig aan het overleggen hoe medicijnen beschikbaar kunnen blijven. Maar dat ze duurder worden, staat vast.

Britse patiënt vrij oninteressant

Quote Stel je eens voor dat jij die Brit bent met kanker. Er is een nieuw medicijn, maar voor jou komt het misschien pas over twee jaar Voor nieuwe medicijnen zijn er nog een paar andere probleempjes. Voor farmaceuten is de wereld één markt. Zonder Europa heeft de Britse markt van 3 procent een zeer lage prioriteit en dat heeft grote gevolgen. Medicijnen worden niet alleen nog duurder maar vooral veel later beschikbaar. Stel je eens voor dat jij die Brit bent met kanker. Er is een nieuw medicijn, maar voor jou komt het misschien pas over twee jaar. Da's mooi te laat en dat alleen maar door die verfoeide brexit. Je kunt proberen naar Europa te gaan voor je behandeling, maar dan ben je niet verzekerd. Dat is voor bijna niemand betaalbaar.

Don't let go of us

Aan die situatie wil hier niemand denken. Alle kaarten worden gezet op een brexit deal waarin de Britten heel dicht tegen Europa aan schurken, liefst onder haar vleugels. Terugdenkend aan onze voorpagina op de dag van het brexit referendum met de slogan Don't leave me this way, bedenk ik nu ineens hoe een Britse voorpagina zou moeten luiden: Don't let go of us!

