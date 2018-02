Zuinigheid Shell betaalt zich uit

K3D wil met Eindhovense 3D-me­taal­prin­ters een keten starten

1 februari EINDHOVEN - Ondernemer Lodewijk van der Borg van de Kaak Group in Terborg is zo enthousiast over de Metalfab1 van Additive Industries, dat hij onder de naam K3D een nieuwe keten is gestart. In iedere vestiging van dit nieuwe bedrijf komen deze Eindhovense 3D-metaalprinters te staan. Klanten in de buurt kunnen dan hierop hun onderdelen laten printen. „Met dit nieuwe initiatief willen we de maakindustrie laagdrempelig toegang geven tot deze technologie”, zo verklaart Van den Borg zijn initiatief.