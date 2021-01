Zweden zien af van overname hoogovencomplex Tata Steel IJmuiden

Amazon opent bezorgcen­trum bij Schiphol: ‘Duizenden pakketten per dag’

26 januari Webwinkel Amazon opent in Nederland een bezorgcentrum bij luchthaven Schiphol. Daarmee speelt het bedrijf in op de toenemende vraag van klanten in Nederland die spullen bestellen bij het Amerikaanse concern. Ook kan Amazon zo de capaciteit voor het verwerken van pakketten in Nederland verhogen.