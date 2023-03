Zwitserland overweegt nationalisatie Credit Suisse mocht deal met UBS mislukken

UBS voert dit weekend gesprekken met Credit Suisse over een volledige of gedeeltelijke overname. Met die fusie willen de Zwitserse autoriteiten dat het vertrouwen in de bankensector van Zwitserland wordt hersteld. UBS zou volgens de Britse zakenkrant Financial Times maximaal 1 miljard dollar (ruim 930 miljoen euro) over hebben voor de overname. Credit Suisse is echter van oordeel dat het bod veel te laag is, meldden bronnen aan Bloomberg.