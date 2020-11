Acteur Winston Post is nu rijinstructeur: ‘Corona vroeg om een plan B’

Allerzielen Theoloog Taede Smedes: ‘Het leven dat we nu leiden, dat is waar het om gaat’

1 november Taede Smedes (47) woont ook in Nijmegen. Hij vindt het interessant dat er een soort hardnekkigheid zit in het denkbeeld dat er een bestaan is na de dood. ,,Is het wensdenken? Misschien.”