Alma werkt al vijftig jaar voor dezelfde huisartsenpraktijk: ‘Ik ben een vertrouwd gezicht’

Vijftig jaar in dienst: je hoort het niet vaak meer. Alma Breijer-Boer (68) begon als 18-jarig meisje haar carrière in een huisartsenpraktijk in het Zuid-Hollandse Krimpen aan den IJssel om daar vervolgens nooit meer weg te gaan. Maandag vierde ze haar gouden jubileum.

Het is een bijzondere dag voor Alma Breijer-Boer. Overal hangen vlaggetjes in praktijk Zuid in Gezondheidscentrum Krimpen. Verschillende generaties huisartsen zag ze in de afgelopen vijftig jaar komen en gaan. Van wethouder Anthon Timm kreeg ze een kristallen roemer, bedoeld voor mensen die een bijzondere prestatie hebben verricht.

,,Heel bijzonder’’, zegt ze, terwijl ze de roemer voorzichtig uit bubbeltjesplastic rolt. ,,Maar ik doe gewoon mijn werk. Vijftig jaar werken in dezelfde praktijk is, denk ik, geen verdienste.’’ Ze vertelt het bescheiden. Voor haar hoeft het niet, al die aandacht. Toch is duidelijk dat ze mensen heeft geraakt in de jaren dat ze als doktersassistent en praktijkondersteuner werkte. Op de grond staan grote bossen bloemen. Van een huisarts - inmiddels met pensioen - maar óók meerdere bossen van patiënten.

Vertrouwd gezicht

,,Als je al die jaren in één praktijk werkt, leer je mensen echt kennen. Vorige week kreeg ik een cadeautje van een patiënt. Haar dochter werd vijftig. ‘En toen was jij er al’, zei ze.’’ Dat vindt ze het leukste aan haar werk: het contact. ,,Ik begeleid mensen met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD of een hoge bloeddruk. Ik hoor veel van wat hen bezighoudt, wat speelt in families. Ik ben een vertrouwd gezicht.’’

Zij begon in 1970 zonder diploma, in de dokterspraktijk van dokter Marcelis aan de IJsseldijk, haalde later haar diploma doktersassistente en volgde een opleiding tot praktijkondersteuner. Ze werkte met verschillende huisartsen. ,,Allemaal leuke bazen. En leuke patiënten en collega’s’’, glundert ze.

Handgeschreven

Gedurende de jaren is het werk flink veranderd. ,,Eerst nam ik veel de telefoon op, deed laboratoriumwerk, en tikte rekeningen uit. We werkten met een kaartensysteem, het medische dossier was nog helemaal handgeschreven. Soms waren die niet te lezen’’, lacht ze. En dus ging ze mee met de tijd en werd alles gedigitaliseerd.

,,Sociale media, ze ramt op de computer hoor!’’, zegt haar collega Carolien van der Linden-Broere. Het werk is intensiever geworden, vindt Breijer-Boer. ,,Mensen zoeken zelf van alles op internet op, veelal negatief. Vervolgens komen ze met veel vragen bij ons.’’

Te trappelen om te stoppen en van haar pensioen te genieten dan? Niet echt. ,,Ik weet dat ik een keer moet stoppen. We zijn op zoek naar een opvolger, maar er zijn maar weinig praktijkondersteuners. Zolang we die niet vinden, blijf ik hier doorgaan. Dat heeft er misschien ook mee te maken dat ik weduwe ben. Ik heb ook nog geen kleinkinderen.’’

Warm bad

Haar man stierf zeven jaar geleden. ,,Hij was een gezonde man. Drie weken nadat hij de diagnose kanker kreeg, was hij dood. Dat zet je met beide benen op de grond.’’ Ze neemt het mee in haar werk. ,,Je kunt nog zo gezond leven, maar je moet ook geluk hebben. Zoiets kan je overkomen. Als je honderdvijftig kilo weegt, kun je daar iets aan doen, al is het niet makkelijk. Maar het is alsnog geen garantie dat je ouder wordt.’’

Een week na zijn overlijden begon ze alweer met werken. ,,Ik kwam hier in een warm bad. Als je weet hoeveel patiënten mij geknuffeld hebben... Zo bijzonder. En nog steeds. Ik vraag altijd aan patiënten hoe het met ze gaat. Maar ze vragen ook aan mij: hoe gaat het met jou?’’

