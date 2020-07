Altijd te veel te doen en te weinig tijd? ‘Hou eens bij hoeveel uren je écht werkt’

Als jij op het strand ligt, houden zij alles in de gaten: ‘We zijn erbij voordat het gevaarlijk wordt’

16 juli Langs de Nederlandse kust waken in het hoogseizoen strandwachten over de veiligheid van de badgasten. Alleen al op het Zeeuwse eiland Walcheren gaat het om 140 tot 170 in het geel en rood geklede jonge mensen. Op de grootste post in Domburg zijn dat er wel twintig.