Andries (25) helpt jongeren op weg: ‘Je weet van tevoren nooit wie er bij je op de stoep staat’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: jongerenwerker Andries dos Santos (25).

Hoe vertel je aan vrienden wat je werk inhoudt?

,,Ik vertel dan dat ik werk in een jongerencentrum in Amsterdam, waar we door middel van preventief handelen, gesprekken, coaching en het organiseren van activiteiten proberen jongeren zo goed mogelijk op te laten groeien. Dit zijn jongeren van alle lagen van de bevolking.”

Volledig scherm Andries Santos. © Privé foto

Kun je ons meenemen in een dag van een jongerenwerker?

,,Als ik ’s ochtends mijn telefoon aanzet, heb ik soms al gemiste oproepen of berichtjes van jongeren die vragen of ik die dag bij het jongerencentrum ben. Als ik er ben komen ze langs, vertellen ze over hun weekend, waar ze tegenaan lopen, hoe hun schooldag was of over ruzie en problemen thuis. Meestal zijn er per dag wel twee of drie jongeren die hun verhaal willen doen.”

Hoe oud zijn de jongeren die je helpt?

,,Tussen de 13 en 23 jaar, met soms nog wat uitschieters naar boven.”

Jongerenwerkers gezocht



Enthousiast geworden over dit werk? Bij Stimenz in Renkum zijn ze op zoek naar een Jongerenwerker die de wensen en behoeften van jongeren goed in kaart kan brengen.



Vind je het interessant om jongeren naar meer zelfstandigheid te begeleiden? Dan kun je bij Stichting Prokino in Maasbracht aan de slag als Jeugdzorgmedewerker.



Bij Stichting Vivenz in Dordrecht staat een vacature open voor Maatschappelijk Werker. Je ondersteunt niet alleen jongeren maar ook volwassenen met complexe hulpvragen.

En hoe ziet je dag er verder uit?

,,Ik heb vaak ook nog een afspraak met een hulpverlener, iemand van het stadsdeel, of met ouders. ’s Middags organiseren we vaste activiteiten voor jongeren, van sport en debatteren tot huiswerkbegeleiding en dj’en. Ik geef zelf techniekles en begeleid bovendien een jongensclub waar we elke week over een bepaald thema, bijvoorbeeld seksualiteit of geldzaken, in gesprek gaan. Ik probeer dan van iets stoms iets leuks te maken en de jongeren goede informatie mee te geven.”

Is dit een baan die je altijd al wilde doen?

,,Vroeger wist ik nooit wat ik wilde worden. Toen ik eenmaal wist dat ik graag iets met mensen wilde doen, wist ik zeker dat ik ook met jongeren aan de slag wilde. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk.”

Waarom is dit een mooie baan?

,,Elke dag is anders. Je weet van tevoren nooit wie er op de stoep kan staan en wat hij - in mijn geval vaak jongens - wil bespreken. Soms zijn dat leuke dingen, soms minder leuke dingen. Van financiële en gedragsproblemen tot vragen over liefde en over seksualiteit. Ik heb al veel voorbij zien komen.”

Quote Financiële en gedragspro­ble­men tot vragen over liefde en over seksuali­teit. Ik heb al veel voorbij zien komen

Heb je hier ook een opleiding voor afgerond?

,,Ik heb pedagogiek gestudeerd en ben op dit moment bezig met een master Social Work. Ik denk dat een opleiding de nodige bagage meegeeft om dit werk te kunnen doen.”

Wat zijn de andere kwaliteiten waar een goede jongerenwerker over moet beschikken?

,,Je moet makkelijk contact kunnen leggen met jongeren en actief meedoen. Het is belangrijk dat je genoeg informatie hebt over de leefwereld van jongeren zodat je actief kunt helpen richting het doel dat je samen voor ogen hebt.”

Is dit werk makkelijker omdat je zelf ook nog jong bent?

,,Ik denk dat als je ouder wordt, je een andere relatie hebt met andere kwaliteiten. Ik denk dat ik dan mijn werk anders zou invullen. Ik denk niet dat ik dit werk tot mijn pensioen blijf doen, omdat ik ook veel andere dingen interessant vind. Ik zou bijvoorbeeld graag docent willen zijn, of bij de gemeente nadenken over beleidsregels op dit gebied. Ik zie wat er goed gaat, maar ook wat er mis gaat. Al zou ik wel een beetje verdrietig zijn als ik hier weg zou gaan.”

Vul je gegevens hieronder in en krijg interessante vacatures direct in je mail:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Jongeren leven fysiek gezonder dan vier jaar geleden, maar kampen wel met meer psychische problemen:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.