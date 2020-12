Angelina en Edwin: ‘Er komt geld binnen zonder er hard voor te werken’

Geld & Geluk Ria (93): ‘Beste koop is m’n smarthorlo­ge dat trilt om me te wekken’

23 november In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Ria heeft alleen AOW, en daardoor weinig te besteden. Toch is er ruimte voor cadeaus met kerst. En soms krijgt ze zelf een cadeautje.