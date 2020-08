Anna (29) verloor haar baan door corona, nu geeft ze sollicitatieadvies

Toen Anna Staats (29) in de coronacrisis haar baan kwijtraakte noemde ze zichzelf gekscherend ‘Toos Werkloos’. Maar in plaats van op zoek te gaan naar een nieuwe functie, richtte ze haar eigen bedrijf op om mensen te helpen met solliciteren. De naam van haar onderneming? Toos Werkloos.

,,Ik ben eigenlijk twee keer werkloos geweest”, vertelt Anna Staats (29). De eerste keer was januari vorig jaar. ,,Ik heb toen zelf mijn baan opgezegd voor een reis naar Australië, zonder dat ik iets nieuws in het vooruitzicht had. Ook al koos ik er toen zelf voor, ik voelde ook de druk om snel iets nieuws te vinden”, zegt ze. Uiteindelijk ging ze aan de slag als recruiter voor een bureau in Sydney, waar ze, toen ze eind vorig jaar terugkeerde naar Nederland, op afstand voor kon blijven werken.

Dit voorjaar sloeg met de komst van corona het noodlot toe. ,,Ik kreeg een telefoontje dat er per direct een recruitment-stop kwam en dat alle openstaande vacatures kwamen te vervallen. Alledrie de recruiters werden ontslagen en zo zat ik opeens werkloos thuis.” Ze voelde angst, paniek en onzekerheid en ging meteen solliciteren. ,,Omdat ik bij een Australische werkgever werkte, had ik geen recht op een uitkering. Dat betekende dat ik 0 euro inkomsten had”, vertelt Staats, die wonder boven wonder binnen tweeënhalve week een nieuwe baan als recruiter had gevonden. ,,Maar ik besefte dat ik dat eigenlijk niet meer wilde. Liever wilde ik voor mezelf beginnen en anderen helpen met waar ik goed in was: solliciteren.”

Quote Ik zie het liever positief dan dat ik bij de pakken neer ga zitten Anna Staats

Toos Werkloos

,,Tegenover vrienden noemde ik me in deze periode voor de grap ‘Toos Werkloos’”, zegt ze. ,,Ik zag dat de domeinnaam nog vrij was en heb hem direct gekocht om daarmee van start te kunnen.” Ze is positief gestemd en wilde ook haar - gelukkige korte - periode van werkloosheid positief benutten. ,,Er kwam per maand 0 euro binnen. Alles wat er extra binnenkwam, was mooi meegenomen. Ik zie het liever positief dan dat ik bij de pakken neer ga zitten.” Om niet in paniek te hoeven raken over de vaste lasten, benaderde ze wel haar oude werkgever in de zorg, waar ze tijdens haar studietijd werkte. ,,Ik werk nu 14 uur per week als assistent begeleider op een woongroep”, zegt ze.

Dat is voor Staats slechts een tussenstap: ze wil van haar ervaringen haar werk maken en van Toos Werkloos een adviesbureau maken waar ze haar kennis kan delen. ,,In mijn eigen omgeving was ik altijd al de persoon waar mensen naartoe gingen met vragen over solliciteren, nu wil ik ook andere mensen helpen.” Ze weet immers hoe het is om werkloos te zijn, welke gevoelens dat met zich meebrengt, en daarnaast weet ze ook, mede door zeven jaar werkervaring in de HR en recruitment - hoe je weer aan de slag gaat. ,,Ik zie dat het onderwerp leeft. Ik plaatste een bericht op mijn LinkedIn en daar kwamen ontzettend veel reacties op. Het is heel snel gegaan.”

Quote Ik denk dat je als sollici­tant altijd een unieke binnenko­mer moet hebben Anna Staats

Binnenkomer

,,Ik denk dat je als sollicitant altijd een unieke binnenkomer moet hebben”, geeft Staats als eerste tip, die ze ook deelt op haar sociale media accounts. ,,Je moet iets doen om ervoor te zorgen dat de recruiter jouw sollicitatie onthoudt. Waar ben je goed in? Wie ben je en wat kan je?” Zelf maakte ze een website omdat ze het zonde vond haar kennis en ervaring samen te vatten op een cv. Maar je kunt ook een recept met informatie over jezelf maken, als je kok bent, of een boardingpass als je in de reisbranche werkt. ,,Doe iets extra’s om te zorgen dat je opvalt”, zegt ze. De kersverse ondernemer noemt solliciteren een werkwoord. ,,Je moet aan marketing doen en jezelf verkopen.”

Staats kijkt ‘los van alle narigheid die corona met zich meebrengt’ met een positief gevoel terug op de afgelopen maanden. ,,Als ik naar mezelf kijk, heeft corona me veel opgeleverd. Natuurlijk heb ik ook ups en downs gehad en gestruggeld met de onzekerheid over een vast inkomen, maar het heeft me wel gebracht waar ik nu ben. Het idee voor een onderneming is nu werkelijkheid.”

