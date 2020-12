AOW-gat nijpend voor afgekeurde zzp’ers: ‘Regering veranderde de spelregels tijdens het spel’

Van Gils is niet de enige zelfstandige die arbeidsongeschikt is geraakt en met een AOW-gat te maken heeft gekregen. Het gaat om een groep van bijna 6500 Nederlanders die niet in aanmerking komen voor de overbruggingsuitkering AOW (OBR). Zij moeten de periode tussen het einde van hun uitkering en het begin van hun pensioen met spaargeld zien te overbruggen.



Van Gils had nog geluk: hij wist zich na zijn herstel om te scholen en kreeg een parttimebaan bij het RIVM, waardoor hij op zijn 65ste toch nog op een inkomen kon terugvallen. ,,Maar er zijn ook mensen die een hersenbloeding hebben gehad of MS hebben. Die kunnen helemaal niks. Zij staan met de rug tegen de muur.’’



De politiek heeft zich de afgelopen jaren niet doof gehouden voor de noodkreet van arbeidsongeschikte zelfstandigen, maar een oplossing is er nog altijd niet. Kamerleden die de kwestie aankaartten, kregen steevast te horen dat het juridisch te ingewikkeld was om de bestaande vangnetregeling uit te breiden. CDA en SP vinden het bijna acht jaar na de verhoging van de AOW-leeftijd welletjes. ,,Het zal best ingewikkeld zijn, maar waar een wil is, is een weg’’, stelt CDA-Kamerlid Hilde Palland.



Samen met SP-collega Bart van Kent heeft Palland het voortouw genomen om D66-minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees een oplossing aan te reiken. Het duo nodigde deskundigen uit tijdens een hoorzitting in het parlement en trok uit die gesprekken de conclusie dat eerdere bezwaren van de minister geen stand houden. Van Kent: ,,Experts hebben ons uitgelegd dat wanneer je met een goede juridische afbakening komt, je wel degelijk met een nieuwe regeling kunt komen.’’