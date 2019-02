Arbeidsparticipatie onder niet-westerse migranten stijgt flink

Wie zijn onderzocht?

In het onderzoek worden onder ‘personen met een migratieachtergrond’ mensen verstaan die óf zelf in een ander land dan Nederland geboren zijn óf waarvan in ieder geval een van beide ouders in een ander land geboren is en een andere nationaliteit heeft dan de Nederlandse. ,,In dit onderzoek kijken we naar de eerste en tweede generatie migranten. Hoewel mensen in de derde generatie - met een grootouder die elders geboren is - misschien niet altijd zo gezien worden, scharen we hen in het onderzoek onder personen met een Nederlandse achtergrond.’’