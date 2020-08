Armando was jehova en pleegde een overval, nu leidt hij een succesvol scooterimperium

‘Muis’ ligt voor de hand als merknaam als hij 17 jaar is en met hulp van zijn ouders, die 15.000 euro investeren in de goede zaak, de eerste scooters aan de man brengt. Maar Armando Muis beseft dan al, hoe jong ook, dat hij een verleden heeft en dat zijn achternaam beladen is. Even kijkt hij naar de Italiaanse variant van Muis maar ‘il topo’ staat hem tegen. De Franse variant bevalt hem wel: La Souris.

Twaalf jaar later heeft Muis zestig mensen in dienst en tien vestigingen, onder meer in Arnhem, Amsterdam en Rotterdam. In april dit jaar opent hij een winkel in Enschede, in juni in Tilburg. Die winkels bevoorraadt hij met geïmporteerde scooters uit China.

Even lijkt corona zakelijk vat op hem te krijgen, tot mensen die door het virus gedwongen thuis zitten uit verveling behalve mountainbikes ook scooters kopen. ,,De dag na Hemelvaart was mijn beste ooit: 106 scooters verkocht”, zegt Muis. ,,In één zeecontainer zitten 75 scooters. Mijn doel is nu gemiddeld één zeecontainer per dag verkopen.”

Quote Ik heb mijn vader uitgekocht. Mijn moeder heb ik al een jaar niet gezien. Ik heb er geen begrip voor Armando Muis