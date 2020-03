Bedrijf zegt sorry na vacature voor ‘iemand die een harde pielemuis krijgt van coderen’

Plantsome zelf heeft inmiddels excuses aangeboden op sociale media. ,,We hebben een heleboel mensen tegen de schenen geschopt. Dat was nooit onze bedoeling. We hebben nooit de intentie gehad om mensen buiten te sluiten”, zegt Remco Hill van het kamerplantenbedrijf Plantsome. ,,We hebben een tekst laten maken voor een personeelsadvertentie in de stijl die we vaker kiezen. We zoeken jonge mensen en die worden daar vaak door aangetrokken. Deze tekst was geschreven door een dame, dus we hadden hier niet bij stilgestaan.”



Bij het bedrijf werken overwegend vrouwen – van de veertien werknemers zijn er drie man – en ook andere collega’s hadden er overheen gelezen. ,,Soms pakken dingen anders uit dan je van tevoren verwacht hebt. We wilden mensen aanspreken op hun passie, niet op hun sekse of seksuele voorkeur. We hadden geen enkele intentie om mensen uit te sluiten of te beledigen”, zegt Hill. ,,We hebben dat onvoldoende ingeschat. Het is een beginnersfoutje. Een van de fuck-ups van een start-up. We zullen hier nog vaak aan denken en dit zal niet snel nog een keer gebeuren.”