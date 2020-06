Beroep glazenwasser steeds meer in trek: ‘Kosten voor ladder en wassteel niet hoog’

#NLStartOp Deze boeren verkochten meer dan ooit in hun boerderij­win­kels: ‘Ik kan meer dan ik dacht’

13 juni De boerenprotesten van afgelopen winter, wie herinnert ze zich niet? Het stikstofprobleem stond even in de wacht, maar is nu weer helemaal actueel. Intussen bleken de afgelopen maanden op veel boerderijen de voedselkratten niet aan te slepen. ,,Het bewustzijn is gegroeid onder mensen.’’