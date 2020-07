Capacity planner Floor (29) zorgt ervoor dat jij op tijd wc-papier in huis hebt, coronacrisis of niet

Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Floor Pennings (29), Capacity planner bij bol.com.

Wat doe je precies?

,,Ik houd me als Capacity Planner bezig met het plannen van de logistieke capaciteit. Die moet matchen met de vraag van de klant. We plannen dit een jaar vooruit en voorspellen hoeveel er gevraagd gaat worden van de logistiek zodat onze partners en leveranciers weten waar ze aan toe zijn. Alleen zo krijgen we uiteindelijk alle pakketjes op tijd bij de klant.”

Lukt het altijd om dit goed te voorspellen?

,,We houden de capaciteit elke dag in de gaten zodat we op tijd kunnen bijsturen waar nodig. Maar niemand had natuurlijk de coronacrisis zien aankomen. Online werden veel meer bestellingen gedaan omdat mensen niet naar fysieke winkels konden of durfden. Het was voor ons dus goed kijken hoe we de ineens veel grotere vraag lieten aansluiten op de logistiek.”

Levert je werk op zulke momenten niet enorm veel stress op?

,,Omdat we hier in onze jaarplanning geen rekening mee konden houden, hebben we de situatie van dag tot dag bekeken. Daarmee konden we de stress een beetje indammen. Toen corona net was uitgebroken in Nederland ontstond er ineens veel vraag naar zeep, schoonmaakmiddelen, babyartikelen en natuurlijk toiletpapier. Daarna verschoof dat door het thuiswerken naar monitoren, muizen en toetsenborden. Later verkochten we weer meer spullen voor vermaak en sport zoals skeelers, yogamatjes en alles voor buitensporten. Het was wel aanpoten, maar het belangrijkste was dat onze klanten de artikelen die op dat moment het hardst nodig waren op tijd in huis hadden.”

Je hebt natuurlijk niet alles meteen op voorraad…

,,Nee, dan moet je gaan prioriteren en keuzes maken tussen producten. Welke producten moeten mensen morgen in huis hebben en welke kunnen langer wachten? Het wc-papier, de schoonmaakspullen en babyartikelen kregen voorrang. We stemden dit dagelijks af met onze leveranciers. De hittegolf van laatst leverde een vergelijkbare situatie op. De vraag veranderde in een keer. We verkochten veel meer airco’s, ventilatoren en zwembadjes. Dat zijn hele grote artikelen en dat levert extra druk op de logistiek op want ze gaan over specifieke verwerkingslijnen en zijn moeilijker in te pakken.”

Vind je je werk op dit soort drukke momenten nog wel leuk?

,,Door zoiets als de hittepiek krijg je plotseling extra werk, naast je reguliere taken. Dan moet je een tandje bijzetten. Het is hard werken maar goed te doen en ik houd wel van een uitdaging. Ik vind het heel leuk om het beste uit elke situatie te halen. Ik heb op piekmomenten, zoals met corona en de hittegolf, dagelijks contact met verschillende afdelingen binnen het bedrijf. Snel schakelen tussen de afdelingen, dat vind ik het leukst om te doen.”

Hoelang zie je jezelf dit nog doen, tot je pensioen?

,,Voorlopig zit ik hier nog goed. Het is onwijs leuk om met logistiek bezig te zijn en het wordt nog leuker als de situatie complexer wordt. Of ik het mezelf tot mijn pensioen zie doen, dat weet ik niet. Dat is sowieso een vraag waar iemand van mijn leeftijd denk ik nog geen antwoord op kan geven. Maar zolang ik het werk uitdagend blijf vinden, blijf ik hier.”

Hoe zit het met de gezelligheid op de werkvloer?

,,Thuiswerken kan heel fijn zijn, het geeft iets meer rust en minder afleiding. Maar ik mis mijn collega’s wel. Het sociale is sowieso een groot aspect bij ons. Ik zou het wel fijn vinden om terug te gaan naar kantoor om iedereen weer te zien. We doen nu wel online borrels en laatst hadden we online pubquiz met het hele bedrijf, dat is heel gezellig. Het verbaast me hoe goed dat gaat als iedereen achter een scherm zit.”

