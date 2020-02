CBS: Meer vrouwen hebben een fulltimebaan, managers draaien gemiddeld meeste uren

In 2019 had 27 procent van de vrouwen een fulltimebaan, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Dat is een lichte stijging ten opzichte van drie jaar eerder: in 2016 was dat nog 25 procent. Werkenden in de agrarische sector en managers draaien gemiddeld de langste werkweken.

In totaal waren er in Nederland in 2019 zo'n 9 miljoen werkenden. Meer dan de helft van hen, 4,6 miljoen Nederlanders, werkte voltijds (35 uur of meer). Acht procent van de werkenden draaide gemiddeld meer dan 40 uur per week. Vooral voor zelfstandigen blijkt dit niet ongewoon: een derde van hen gaf in de Enquête Beroepsbevolking aan meer dan 40 uur te werken. Bij de werknemers was dit voor slechts 3 procent het geval.

Constant

De lengte van de gemiddelde Nederlandse werkweek is 31 uur. Het laatste decennium is dit aantal uren constant gebleven. Wel is het aantal vrouwen gestegen dat fulltime werkt, van 25 naar 27 procent. Mannen werken bijna drie keer zo vaak fulltime, maar dit aantal is wel afgenomen van 74 naar 72 procent.

Volledig scherm Aantal uren werkzaam per week, verdeeld in mannelijke en vrouwelijke werkenden © CBS

Gekeken naar het soort werk, maken managers het vaakst lange werkweken. Zo'n 83 procent werkt 35 uur of langer. Op de tweede en derde plaats komen werkenden in ICT-beroepen en technische beroepen. Opvallend bij de agrarische beroepen is dat liefst 31 procent aangeeft meer dan 40 uur in de week te werken.