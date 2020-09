CEO kreeg een miljoen minder om personeel minstens 60.000 euro per jaar te kunnen geven

Dan Price, CEO van het bedrijf Gravity Payments in Seattle, besloot vijf jaar geleden om zijn eigen loon met 94 procent naar beneden te halen, zodat hij zijn 120 personeelsleden minimum 70.000 dollar (60.000 euro) per jaar kon laten verdienen. Dat meldt Het Laatste Nieuws . Vijf jaar later stelt hij vast dat zijn bedrijf het drie keer beter doet dan toen, én vooral dat zijn personeel tevreden is.

Twee weken geleden tweette Dan Price (36) over een eerdere uitspraak van radiomaker en rechtsconservatief politiek commentator Rush Limbaugh. ,,Toen ik het minimumloon van 70.000 dollar in 2015 invoerde in mijn bedrijf, zei Rush Limbaugh: ‘Ik hoop dat dit bedrijf een case study wordt in MBA-cursussen om aan te tonen dat het socialisme niet werkt, want dit gaat mislukken’. Ons bedrijf is sinds toen verdriedubbeld en we zijn een interessante case study aan de Harvard Business School.”

Verdubbeling

Het bewuste minimumloon van 60.000 euro per jaar komt omgerekend neer op ongeveer 4.300 euro per maand. Het betekende in 2015 een instant verdubbeling van het loon voor een derde van zijn personeel. Ook zelf viel de CEO van zijn riant jaarloon van 1,1 miljoen dollar (930.000 euro) terug op 70.000 dollar (60.000 euro).

In zijn tweet voegde Price opvallende cijfers toe die te danken zijn aan zijn beslissing destijds. Zo kunnen tien keer meer personeelsleden zich inmiddels een huis permitteren. 70 procent van het personeel kon zijn schulden afbetalen. Zijn werknemers konden beter aan pensioensparen doen en kregen allemaal samen ook tien keer meer kinderen. En 76 procent van hen zet zich helemaal in voor de job, wat tweemaal meer is dan het nationale gemiddelde. Het personeelsverloop is gehalveerd tot iets tussen 15 en 20 procent.

Quote Zijn werknemers konden beter aan pensioen­spa­ren doen en kregen allemaal samen ook tien keer meer kinderen

Corona

Ook Price kreeg als CEO uiteraard te maken met de uitdagingen van de coronapandemie. ,,Ons bedrijf noteerde 50 procent omzetverlies. We hebben niemand ontslagen. Werknemers stonden vrijwillig tijdelijke loonsverlagingen toe”, zei hij op Twitter. ,,Vijf maanden later sloegen onze medewerkers terug met recordverkopen, werden alle loonsverlagingen terugbetaald en doen we het geweldig. Verbazingwekkend wat het kan doen als je je werknemers als mensen behandelt.”

Aan BBC Money zei hij: ,,Als samenleving verheerlijken we constant hebzucht in onze cultuur. En de Forbes-lijst is daarbij het slechtste voorbeeld. ‘Bill Gates is Jeff Bezos gepasseerd als rijkste man.’ Wie kan het wat schelen!?”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Wil je meer salaris? Coach Charlotte van ‘t Wout weet hoe je het regelt:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.