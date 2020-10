CNV slaat alarm: hausse aan burn-outs door toename coronastress

Werknemers kampen door de langdurige coronacrisis met steeds meer (psychische) problemen. Uit CNV-onderzoek onder ruim 1500 leden blijkt dat 29 procent van de werkenden meer werkstress ervaart dan voor de corona-uitbraak. Daarnaast doet 39 procent zijn werk met minder plezier en 21 procent zegt dat de sfeer op het werk grimmiger wordt. Ook geeft ruim 1 op de 3 ondervraagden aan dat het verzuim op het werk toeneemt.

Water aan de lippen

,,Dit zijn alarmerende cijfers. Het water staat veel werknemers aan de lippen. Het einde van deze crisis is nog lang niet in zicht. Dat is meteen het grote probleem, mensen missen perspectief en zien geen licht aan het einde van de tunnel. En dan staan ook nog eens de donkere wintermaanden voor de deur’’, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. Volgens hem moet de overheid snel een aanzienlijk bedrag vrijmaken voor crisishulpverlening in bedrijven. ,,Een psychisch noodhulpfonds. Om vertrouwenspersonen, leidinggevenden en hr-managers bij te scholen in deze nieuwe problematiek.’’

De vakbond vindt dat het kabinet terecht veel geld heeft uitgetrokken voor het overeind houden van bedrijven, maar dat er tot nu toe weinig aandacht is geweest voor het welzijn van de medewerkers. ,,Onze enquête geeft duidelijk aan dat veel mensen met veel minder plezier aan het werk zijn en stress ervaren. Het lijkt wel of we aan het wadlopen zijn, iedere stap kost energie. Daarom is er een vast aanspreekpunt per bedrijf nodig. Iemand die signaleert, een luisterend oor biedt of meedenkt over oplossingen.’’

Quote Het lijkt wel of we met z'n allen aan het wadlopen zijn. Elke stap kost energie Piet Fortuin, CNV-voorzitter

Arboartsen moeten volgens het CNV ook structureler spreekuren inrichten om preventief te kunnen ingrijpen bij oplopende spanningen en stress. ,,Werkgevers dienen dit probleem scherper op de radar te krijgen en hier budget voor vrij te maken. Doen we niets, dan stevenen we af op een golf van coronaburn-outs dit najaar’’, stelt Fortuin. Afgelopen zomer was er volgens de wetenschappelijke onderzoeksorganisatie TNO in ieder geval nog geen sprake van een toename van het aantal mensen dat met een burn-out thuis zat. Het aantal burn-outklachten bleek gelijk gebleven aan dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd werd er wel langer overgewerkt.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De vakbond vraagt speciale aandacht voor thuiswerkers. Uit de peiling blijkt dat 35 procent zich steeds eenzamer voelt door het thuiswerken. Fortuin: ,,De vertrouwenspersoon moet wellicht een digitaal spreekuur gaan inrichten voor mensen die nu al een half jaar thuiswerken en dat voorlopig ook blijven doen. Het helpt daarnaast als leidinggevenden beter worden ondersteund in het op afstand aansturen van een team. Dit is een nieuwe, unieke situatie. Die ook nog wel even voortduurt. We moeten dus snel aan de bak.’’

Agressie

Een ander groot aandachtspunt is agressie op de werkvloer. Met name hulpverleners kampen met toenemende agressie door de coronamaatregelen, blijkt uit eerder onderzoek van het CNV. 40 procent wordt vaker agressief benaderd door patiënten, cliënten en omstanders. Fortuin: ,,Dit neemt alleen maar toe. Van de week sprak ik bijvoorbeeld een buschauffeur die passagiers er niet eens meer op aanspreekt als ze de bus instappen zonder mondkapje. Dat heeft hem zoveel verbale ellende opgeleverd, dat hij het niet meer doet. Dat komt de werkvreugde ook niet ten goede. Je merkt dat mensen kortere lontjes hebben. Veel werknemers kunnen nergens terecht als ze agressief worden benaderd, bleek ook uit het onderzoek. Ook voor die groep moet er dus meer hulp komen.’’

Verzuim door werkstress kost werkgevers veel geld. Vooral in de vitale sectoren zoals zorg, onderwijs, overheid en retail staan er volgens Fortuin mensen op omvallen. ,,Een overheidsinjectie en bijdrage vanuit werkgevers is daarom nodig deze crisis het hoofd te bieden.’’ Volgens de CNV-voorzitter gaat hij het plan voor een noodhulpfonds deze week voorleggen aan de politiek in Den Haag.

Volledig scherm Stress op het werk. © Shutterstock

Prof. dr. Ad Vingerhoets (Tilburg University) vertelt je wat je kunt doen om je stress te beperken: