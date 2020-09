Coronabegroetingen in zakelijke context: ‘Kies je de verkeerde groet, dan sta je direct 1-0 achter’

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk. Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress in je werk. Wekelijks schrijft hij een column voor deze nieuwssite. Vandaag: coronabegroetingen.

Op iemand afstappen, je rechterhand uitsteken, de handpalm van de ander vastpakken en de verstrengelde handen enkele seconden op en neer bewegen. Nog niet al te lang geleden, in het pre-corona-tijdperk, was dit de normaalste zaak van de wereld. Je kunt het je inmiddels bijna niet meer voorstellen, zo’n onhygiënische handdruk. Sinds de persconferentie begin maart waarin onze premier het handen schudden in de ban deed (en vervolgens louter uit gewoonte Jaap van Dissel toch de hand schudde) zijn begroetingen ongemakkelijk geworden.

Quote Ik stel dan ook voor dat we vanaf nu zo mogelijk van tevoren het begroeten vastleggen, opdat we ongemakke­lij­ke situaties vermijden waar het kan Thijs Launspach

Aan elke ontmoeting in coronatijd gaat immers een kleine onderhandeling vooraf: welke begroetingsvorm kiezen we? Onder familie en vrienden is dat nog tot daar aan toe, omdat je er dan meestal hartelijk om het gestuntel kunt lachen. In een zakelijke context is dat anders. Kies je daar de verkeerde groet, dan sla je een schertsfiguur en sta je direct 1-0 achter. Wat het niet makkelijker maakt is dat er nogal wat opties zijn voor het begroeten van een nieuwe collega, potentiële klant of opdrachtgever:

Optie A: de ellebooggroet. De door het kabinet voorgestelde begroeting waarbij niet de hand, maar de elleboog wordt uitgestoken. Vergt nogal wat van je hand-oog-coördinatie, maar kan mits correct uitgevoerd best elegant zijn.

Optie B: de voetkus. Eveneens precisiewerk, met in de praktijk behoorlijk wat struikelgevaar. Lijkt daarom niet de uitgelezen kandidaat voor een zakelijke begroeting.

Optie C: de namasté-buiging. Vooral in de wat spirituelere kringen gangbaar. Bij deze begroeting worden de handen in bidhouding voor de borst gehouden, gecombineerd met een buiging van zo’n dertig graden en een minzaam glimlachje.

Optie D: de uitzinnige zwaai, met name in het begroeten van groepen populair. Onder het uitroepen van ‘ik doe het even zo, hoor!’ worden bij deze begroeting de handen wild door de lucht bewogen.

Optie E: helemaal niet groeten. Lijkt op voorhand aantrekkelijk, want scheelt gedoe. De praktijk leert echter dat zo’n ontmoeting toch gek en afstandelijk voelt. Niet een al te best begin voor een belangrijk zakelijk gesprek.

Quote Begroe­tings­voor­keu­ren kunnen bijvoor­beeld per mail worden afgestemd Thijs Launspach Het kiezen van de correcte begroeting vormt niet het allerbelangrijkste vraagstuk van de coronacrisis, maar wel een die we door goed te coördineren de wereld uit kunnen helpen. En, aangezien corona nog wel even zal blijven, lijkt het daar nu de tijd voor.

Ik stel dan ook voor dat we vanaf nu zo mogelijk van tevoren het begroeten vastleggen, opdat we ongemakkelijke situaties vermijden waar het kan. Begroetingsvoorkeuren kunnen bijvoorbeeld per mail worden afgestemd. Of per gelegenheid of werkplek vastgelegd: bij dit congres hebben we gekozen om naar elkaar te zwaaien, of wij zijn echt een ellebooggroet-bedrijf. Twijfel je, kies dan voor een buiging, die geeft het minste kans op falen. Alleen zo verslaan we corona, één ongemakkelijke begroeting tegelijk.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

