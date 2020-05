Coronasleur: Hoe houd je de motivatie als elke dag hetzelfde lijkt?

Voor wie nu thuiswerkt, kunnen de (werk)dagen voor het gevoel in elkaar overlopen. De gebruikelijke lichtpuntjes in het werkende leven - een ontspannende vakantie, een feestje of een vrijdagmiddagborrel - zitten er voorlopig niet in. Hoe blijf je dan gemotiveerd tijdens een lange werkweek?

Psycholoog Jan Helder ziet dat veel meer mensen behoefte hebben aan advies en een goed gesprek sinds de intelligente lockdown. Helder is een van de hulpverleners bij OpenUp, een online platform voor laagdrempelige psychologische hulp. ,,We merken dat het aanpassen aan de maatregelen niet voor iedereen even makkelijk is. Ook wordt er, onder meer, veel meer gepiekerd. Mensen hebben nu veel meer de ruimte om na te denken omdat er veel minder prikkels van buitenaf zijn.”

Dan kan het lastig, of zelfs haast onmogelijk voelen, om nog gemotiveerd aan het werk te gaan. Maar de week door komen omdat je een leuke vakantie in het vooruitzicht hebt, is niet hoe het hoort, zegt arbeidspsycholoog Tosca Gort van Gort Coaching. ,,Dat werk als een last voelt en je vakantie nodig hebt om het vol te houden, is een denkfout.”

Flow

We zouden ons werk in de basis leuk genoeg moeten en daar voldoende energie uit moeten kunnen halen, stelt Gort. Niet omdat het al bijna vakantie is. ,,Volgens mij vindt 40 procent van de mensen het werk niet leuk genoeg en doet het voor het geld. Dat vind ik jammer.” Om het werk leuker te maken heb je doelen nodig, iets om naartoe te werken, dan kom je in een flow. ,,Dat is het geheim, de oplossing zit niet in minder werken maar in het vinden van een manier waardoor de tijd voorbij vliegt tijdens het werk.”

Volgens arbeidspsycholoog Gort heeft het gepieker in de coronatijd ook zo z’n voordelen. ,,Door corona krijgen we nieuwe prioriteiten. We zitten normaal in een ratrace, nu hebben we veel tijd om na te denken en komen we er ineens achter dat dit werk niet is wat bij ons past.” Gort ziet dat veel meer werknemers in deze coronatijd uit proberen te vinden wat ze willen met hun carrière.

Verdwaald

Maar als alle weken op elkaar lijken zonder dat er iets bijzonders gebeurt, kan de werkdag nog steeds zwaar aanvoelen. Een tip van psycholoog Helder: zorg voor heldere kaders rondom de werkdag. Het nabootsen van werkrituelen, zoals naar kantoor reizen, een kopje koffie halen bij de automaat, even bijkletsen met collega’s, kan helpen. Helder: ,,Veel mensen halen houvast uit die rituelen, maar de meeste rituelen zijn nu verdwenen. Je kan je daardoor verdwaald voelen en het dan moeilijk vinden om op gang te komen.”

Houd die reis van en naar kantoor er dus in, dat helpt je om in het werkritme te komen. ,,Maak een wandeling, dan ben je even bezig met iets waar je je niet op hoeft te focussen. Zo kun je als vanouds je dag mee te beginnen en je dag afsluiten.”

Sleurtaakje

Arbeidspsycholoog Gort geeft juist de tip om werkpatronen te doorbreken. ,,Loop je normaal gesproken ook liever weg voor de dingen die je moet doen tijdens het werk? Doe ze dan juist.” Een andere tip van Gort is verschillende taken door elkaar gooien. Niet alle meetings in een ochtend plannen, maar ze juist verdelen over de dag. ,,Dat kun je ook met locatie doen, al is dat nu wat lastiger, maar het helpt om op verschillende plekken te gaan zitten werken.”

Als je uit de sleur wil raken, is het ook belangrijk om nieuwe dingen te blijven leren. ,,Doe bijvoorbeeld een online workshop die bij je werkveld past. Maar het onderwerp moet je wel echt aanspreken want anders wordt het weer een ‘sleurtaakje.’”

Zoom-verbinding

Het allerbelangrijkste is goed voor jezelf zorgen, benadrukken zowel Helder als Gort. Dat zit ’m niet alleen in goed eten, bewegen en slapen. Richt je ook niet te veel op wat niet meer mag, zegt Helder. ,,Laat je leven draaien om positieve dingen en sta niet teveel stil bij de dingen die niet meer kunnen. Ga uit van wat nog wél kan. Dat is een positievere insteek en dat levert ook concrete antwoorden op. Wat heb jij precies nodig om de komende tijd door te kunnen?”

Kijk bijvoorbeeld naar hoe je de dingen in je werk die nu anders zijn opnieuw kunt inrichten. ,,Ik haal altijd energie uit samen zijn met collega’s. Gezien de thuiswerksituatie heb ik mij gericht op plannen maken voor als wij elkaar weer meer mogen zien. Daar even mee bezig zijn geeft mij energie voor de werkdag.”

Collega’s zorgen vaak voor meer gezelligheid en dus ook voor meer motivatie. Zorg er daarom voor dat je altijd in contact blijft met iedereen. Gort: ,,Laat de Zoom-verbinding gewoon heel de dag openstaan, dat kan eventueel zonder beeld. De drempel valt dan weg om contact te zoeken en zo kun je altijd even inchecken op kantoor om iets te delen.”