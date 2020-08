De hitte in huis zat? Zij hebben een kantoor in de tuin

Je hebt ze in alle soorten en maten: compleet van hout, in een oude zeecontainer, een mini-huisje of gewoon in de schuur. Tuinkantoren zijn sinds de coronacrisis ontzettend populair onder thuiswerkers.

De ene thuiswerker zit in een compleet ingericht thuiskantoor, de ander aan een niet-ergonomische keukentafel. Sommige Nederlanders hebben het wel erg goed voor elkaar en werken vanuit een eigen kantoor in de tuin. Dit betekent even het huis uit kunnen en het voordeel ervaren van een vaak koele tuin.

Werkspullen

Harrie Bomhof van houtbedrijf Goed Verblijven zag de aanvraag van tuinkantoren toenemen sinds het begin van de coronacrisis. ,,Het tuinkantoor is nog nooit zo populair geweest. Voornamelijk in de Randstad is de vraag substantieel gegroeid. Bijvoorbeeld in Amsterdam waar het woonoppervlak over het algemeen wat kleiner is, hebben mensen behoefte aan een tuinkantoor.”

Bomhof snapt de keuze voor een kantoor in eigen tuin wel. ,,Het is echt een plek waar je je even kunt terugtrekken en waar je in alle rust je werk kan doen. Een ander voordeel is dat je alle werkspullen gewoon in het tuinkantoor kunt achterlaten zodra je klaar bent.” Als je aan de keukentafel werkt, moet je na iedere werkdag eerst alles opruimen voor je aan tafel kan voor het eten. ,,Daarnaast versterkt het tuinkantoor het gevoel van naar je werk toe gaan.” Het loopje door de tuin, van en naar je werkplek, markeert het begin en het eind van een werkdag. Hierdoor lopen privé en werk minder door elkaar en kun je beter de focus vinden en productiever aan de slag.

Vergunningsvrij

Zo'n kantoor in de tuin, mag dat wel zomaar in 'Nederland vergunningenland'? Officieel mag je alleen een eigen kantoor aan huis hebben in het geval van een ‘aan huis gebonden beroep’. ,,Dat zijn dus de masseurs met eigen studio, de zelfstandige knipsalons, coaches met een praktijk aan huis.” Maar steeds meer gemeenten zijn hier coulanter in. Bijna iedere thuiswerker kan hierdoor vergunningsvrij een tuinkantoor laten plaatsen. ,,Maar wettelijk gezien geldt het nog steeds alleen voor aan huis gebonden beroepen. Dus kijk goed naar de regels voor je er een aanschaft.”

Om vergunningsvrij te mogen bouwen, moet het kantoortje in de tuin aan een aantal eisen voldoen, die per gemeente kunnen verschillen. Bomhof en zijn team weten precies waar ze op moeten letten. ,,In Rotterdam en Amsterdam mag je bijvoorbeeld 50 procent van je tuin bebouwen. Dat is best fors. Een tuinkantoor van 20 vierkante meter moet dan lukken voor de meeste mensen.” Wat Bomhof ook steeds vaker ziet zijn de meer-onder-een-dakoplossingen. ,,Dan zit je tuinkantoor onder een dak met dat van de buren. Dat scheelt ontwerpkosten en grootbouw is sowieso goedkoper.”

Zelfstandige ondernemers mogen de btw van het aangeschafte tuinhuis aftrekken van de belasting. Maar dan moet het kantoor wel een eigen toilet hebben en een eigen toegang.

Volledig scherm Het tuinkantoor van Elaine en haar partner is nog niet af, maar ze kunnen er al wel werken. © Goed Verblijven

'Als de een koffie aan het zetten is of aan het bellen, heb je daar geen last van in het tuinkantoor'

Elaine Laoût (33) werkt als operationeel manager bij schadeverzekeringsbedrijf Van Ameyde en heeft een tuinkantoor laten bouwen.

,,We hebben het tuinkantoor vorig jaar laten plaatsen. Omdat we een kindje krijgen, hebben we in huis meer ruimte nodig. De extra slaapkamer in huis gebruiken we nu nog als kantoor, maar dat kan straks niet meer. We zitten nu nog niet zo heel veel in het tuinkantoor. Ik werk veel aan de keukentafel en mijn vriend in de extra slaapkamer. Maar het is toch fijn om even los van het huis te kunnen werken. Als de een bijvoorbeeld koffie aan het zetten is of aan het bellen, heb je daar geen last van in het tuinkantoor.



Voor de coronacrisis werkte ik sowieso al een dag in de week thuis. Nu is dat vijf dagen. Als ik in het tuinkantoor zit, ben ik ook vanzelf meer buiten. Even in de tuin een belletje plegen of in de pauze een ommetje lopen.



We hadden voor het tuinkantoor geen bouwvergunning nodig. Dat verbaasde me wel, want het is best groot geworden. Onze tuin is 55 vierkante meter groot en het kantoor ongeveer 19 vierkante meter. We hebben de buren natuurlijk wel ingelicht voor we gingen bouwen. We zijn blij met het eindresultaat. Het is nog niet helemaal af, maar dat komt nog wel.”

Volledig scherm Toen Ruben de Boer het huis kocht, was de schuur al omgebouwd tot kantoor. © Privé-archief

‘Zodra ik de deur dichtdoe, voelt het echt alsof ik van werk wegga’

Ruben de Boer (35) werkt als adviseur bij conversie-optimalisatiebureau Online Dialogue. Hij heeft in zijn achtertuin in Amsterdam een tuinkantoor in de schuur.

,,De vorige bewoners hadden de schuur omgebouwd tot kantoor. Dat kan dus ook. Het is ideaal, zeker in deze tijd. Zo hoef je niet in de woonkamer of slaapkamer te werken. Je zit zeker 4,5 meter van huis af te werken. Op deze manier voelt het toch alsof je echt het huis uit bent. In de woonkamer doe je toch andere dingen omdat je dat zo gewend bent om dat daar te doen.



Als ik aan het bellen ben, kan ik eventjes door de tuin lopen. Dat is echt heerlijk. Ik maak veel uren op een dag, vaak wel 12 uur. Als ik dan ’s avonds laat klaar ben is het ook echt klaar. Zodra ik de deur van mijn tuinkantoor dichtdoe, voelt het echt alsof ik van werk wegga.



In mijn tuinkantoor staat een heel groot bureau, met een laptop en een los scherm. Daarnaast een boekenkast en apparatuur waarmee ik mijn online cursussen kan opnemen. Van een bierkrat met daarover een handdoek op een kast, heb ik zelf een stabureau gemaakt. Dat heb je wel nodig als je heel de dag zit.



Ik heb aan mijn baas gevraagd of hij het kantoor voor werknemers zou vergoeden als meer mensen daar behoefte aan hebben. Een tuinkantoor in plaats van bijvoorbeeld een leaseauto of een treinabonnement. Maar wij moeten sowieso naar klanten kunnen blijven gaan, dus ik denk niet dat hij het gaat doen.”

Volledig scherm Ruben de Boer aan het werk in zijn tuinkantoor. © Privé-archief

