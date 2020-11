Deze drie werkzoekenden solliciteren zich suf, zonder resultaat: ‘Ik zit zeker al aan de 100 sollicitaties’

Laura Roetgerink (24)

Aantal keer gesolliciteerd: ruim honderd

Werkzoekend sinds: april

,,Ik werk nu als parttime klantenservicemedewerker. Maar dat is niet voor lange termijn. Ondertussen ben ik aan het solliciteren. Ik heb nu ongeveer veertig brieven verstuurd en wel zeventig keer mijn cv ingediend.



Het is allemaal anders gelopen dan ik dacht. Net voor de coronacrisis werd ik geselecteerd voor een stageproject in het buitenland vanuit mijn masteropleiding International Business. Maar dat ging niet door. Toen ben ik me maar op mijn scriptie gaan storten en op het vinden van een baan.



Door mijn opleiding ben ik heel breed inzetbaar. Ik zou me via het stageproject gaan specialiseren in HR, iets wat ik heel interessant vind. Nu word ik voor die banen niet gekozen. Achteraf gezien had ik misschien een minder brede masteropleiding moeten kiezen.



Als starter heb ik nog niet veel werkervaring. Maar voor startersfuncties voor pas afgestudeerden word ik niet uitgekozen. Ik werd laatst wel uitgenodigd, maar toen gingen ze toch voor iemand mét ervaring. Zo frustrerend. In theorie paste ik perfect bij de functie, daar baalde ik flink van en de moed zonk me wel even in de schoenen. Ik solliciteer inmiddels ook op mbo-functies, dat is prima, zolang ik maar wat kan leren. Maar ik weet dat werkgevers hier niet om staan te springen, omdat ze verwachten dat ik wegga zodra ik iets anders vind.”



Tip van Wiersma: ,,Online heb je mooie aanbevelingen staan! Als tip wil ik je nog meegeven om je foto bij je LinkedIn-profiel (vaak een eerste indruk) te vervangen door eentje met een mooie glimlach. En ik zou een ‘about’-tekst toevoegen aan je profiel waarin je bijvoorbeeld je enthousiasme voor HR deelt. Als laatste tip: door op LinkedIn met een inhoudelijk commentaar te reageren op HR-berichten en deel te nemen in HR-groepen illustreer je je motivatie voor HR-functies.”