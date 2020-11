Deze extraatjes staan sinds de coronacrisis het meest in vacatures

Uit onderzoek van vacaturesite Indeed blijkt dat de secundaire arbeidsvoorwaarden door het coronavirus flink op de schop zijn gegaan. Vacatures uit 2019 werden vergeleken met die van dit jaar. ,,Daar zijn heel wat veranderingen in te zien’’ vertelt Arjan Vissers van Indeed. ,,Veel bedrijven moesten werknemers noodgedwongen thuis laten werken. En dat heeft nieuwe inzichten met zich meegebracht. Al wordt de situatie straks weer ‘normaal’: er gaat zeker verandering plaatsvinden wat betreft thuiswerken.’’

Explosieve groei

Werkgevers spelen steeds meer in op de vraag van werkzoekenden om thuis te werken. De explosieve groei van het gebruik van de term valt Vissers op. ,,Het was wel duidelijk dat we het zouden zien gezien de situatie rond corona. In veel vacatures staat nu de mogelijkheid tot thuiswerken. Het is wel gebleken dat werken vanuit huis goed gaat. Daardoor verwacht ik dat er in de toekomst meer ruimte voor is, ook voor functies waar dat eerst niet voor mogelijk werd gehouden.’’

Ook het nemen van een sabbatical wordt tegenwoordig vaker genoemd in vacatures: het gebruik steeg met maar liefst 194 procent. ,,Werkgevers willen werknemers de gelegenheid geven om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren, maar daarbij mag de werk-privébalans niet verloren gaan. Daardoor wordt er steeds meer ingespeeld op voorwaarden als flexibele werktijden, betaald ouderschapsverlof of een sabbatical.’’

Het aanbieden van ov-vergoedingen is teruggelopen, maar dat geldt niet voor een auto van de zaak. Het noemen van die laatste voorwaarde steeg met 74 procent. ,,De vacatures zijn ingesteld voor de lange termijn en gelden niet alleen tijdens de lockdown’’, zegt Vissers. ,,Als mensen naar het werk gaan doen veel van hen dat toch liever met de auto. Waarschijnlijk spelen bedrijven daar veel meer op in.’’ Het noemen van kantoorgerelateerde voorwaarden is volgens Vissers de afgelopen maanden juist naar de achtergrond verdwenen. Gratis lunchen of tafeltennis spelen op de werkplek worden nauwelijks nog genoemd.

Borrel

Zelf vindt hij de stijging van het noemen van borrels het meest opvallend. ,,Die extraatjes worden 36 procent vaker genoemd dan voorheen, terwijl je als bedrijf nu niet eens een borrel kan organiseren. Werkgevers kijken hierbij naar de toekomst na het coronatijdperk en ze bedoelen in deze context virtuele borrels. Door het te noemen willen ze waarschijnlijk laten blijven dat het sociale aspect van werken ook belangrijk voor hen is.’’

Ook het vaker noemen van een bonus, 42 procent, noemt hij verrassend. ,,In tijden van crisis zou je zeggen dat bedrijven zich meer bewust zijn van de kosten. Maar een bonus is een beloning waarmee een werkgever kan spelen in deze onzekere tijden.’’

Valt er in de coronacrisis nog wat te halen voor de werkzoekende qua secundaire arbeidsvoorwaarden, misschien meer dan voor de pandemie? Lastig te zeggen, aldus Vissers: ,,Er wordt in elk geval niet in de secundaire arbeidsvoorwaarden gesneden. Ik denk dat werkgevers sinds het begin van de coronacrisis wel meer nadruk willen leggen op wat ze bieden om werknemers tevreden te houden en te belonen. In die zin heeft de coronacrisis geen negatieve invloed gehad.’’

