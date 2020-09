Deze ondernemers beginnen een horecazaak in coronatijd: ‘Waarom zou het niet lukken?’

In coronatijd een restaurant openen of kroeg overnemen? Genoeg enthousiaste ondernemers durven de stap te zetten. Volgens cijfers van de Kamer van Koophandel steeg het aantal geregistreerde horecazaken in het Groene Hart sinds maart zelfs met 41. ,,Veel slechter dan nu kan het niet meer gaan.”

De 51-jarige Eric Belluz werd drie jaar geleden ernstig ziek. Het was kantje boord. Op zijn sterfbed kwam de Gouwenaar tot de conclusie dat hij in zijn leven nog twee dingen wilde doen: een taxibedrijf beginnen en werken in de horeca. Hij koos in eerste instantie voor de taxi. Hij begon met zijn eigen bedrijf Eric on the move, maar toen brak corona uit. ,,Ik had van maart tot juli weinig werk. Juli en augustus waren goed. Iedereen ging op vakantie. Vanaf toen werd het weer minder.”

Lockdown

In augustus zag Belluz, vader van vier kinderen, op Facebook een café te koop staan in Oudewater. Hij was direct getriggerd. Zijn andere grote wens, een horecazaak beginnen, kon hij gaan waarmaken. Hij nam contact op met de eigenaar en de deal was snel rond. Vanaf het nieuwe jaar is hij de trotse eigenaar.



Dat hij met deze stap in deze onzekere tijden een grote gok neemt, realiseert Belluz, die geen enkele horeca-ervaring heeft, zich terdege. ,,Ik sta er heel positief in. Dat het een slecht moment is, weet ik. Het kan alleen maar beter gaan. Deze gok neem ik. Dat is het spannende aan ondernemen. Zolang er geen lockdown is, zie ik toekomst. Toen ik taxichauffeur werd, is het ook gelukt, waarom zou het nu niet lukken? Als we in januari onverhoopt wel in een lockdown zitten, ga ik toch een paar maandjes later open.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Kok Marc de Vries en eigenaar Pascal Distel bij het nieuwe restaurant De Woerdenaar. © Pascal Distel

Volgens cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK) is het aantal horecazaken in de regio in de periode van 1 maart tot 1 september gestegen van 1344 naar 1385. Juni en juli waren het populairst. Een verklaring voor de stijging heeft de KvK niet.

Wens

Voor Pascal Distel (38) was het dé kans om vanaf 3 oktober zijn eigen restaurant De Woerdenaar te beginnen, toen hij het pand aan de Havenstraat in hartje Woerden kon huren. ,,Ik was al vanaf november op zoek naar een pand. Ik werkte bij SportCity maar ik had vanaf mijn 12de al de wens iets voor mezelf te beginnen. Langzaam is dat de horeca geworden. Toen ik eenmaal zicht op het pand kreeg, moest ik er ook voor gaan. Ik laat me niet tegenhouden. Ook niet door corona. Ondernemen is risico nemen. Ik ben positief. Het komt goed. Ik heb mijn investering zo laag mogelijk gehouden.”

Quote Ik kon weer plafonds opzoeken of een eigen zaak beginnen Ming-Wen Tsao

Michaela Smeyers (31) en Ming-Wen Tsao (57) openen donderdag in het centrum van Alphen hun gastrobar Limao. Tsao heeft in meerdere restaurants gewerkt en runde het afgelopen jaar een Chinese toko. Hier leerde hij Smeyers kennen. Zij heeft eveneens veel horeca-ervaring, maar had nog nooit een eigen zaak gehad. Toen Tsao voorstelde haar compagnon te worden, stemde de Alphense snel in.



,,Bij de banen die ik heb gehad, liep ik steeds tegen het plafond aan. Ik ben nu 31. Ik kon weer plafonds opzoeken of een eigen zaak beginnen. Ik ben knetter optimistisch. Ik denk niet in problemen maar in mogelijkheden. In mijn eentje was ik er niet aan begonnen. Ik denk dat heel veel mensen tijdens corona tot bezinning zijn gekomen. Bewust een stapje terug hebben gedaan. Dat vertaalt zich in ons restaurant. We werken voor 95 procent met biologische en lokale producten. Back to basic.”

Crisis

Volgens Koninklijke Horeca Nederland zijn de kansen en mogelijkheden om op dit moment een eigen zaak te beginnen heel wisselend. ,,Voor clubs, discotheken en bruine kroegen is het erg moeilijk. Voor mensen die een restaurant beginnen of recent zijn gestart, is er wat meer perspectief. Zeker als ze ruimte hebben en minder zijn gericht op grote aantallen gasten”, aldus een woordvoerder.



Volgens haar moeten de starters er rekening mee houden dat ze in veel gevallen nog lang niet in de buurt komen van de gemiddelde omzet van voor de crisis. ,,Ze mogen blij zijn met 30 tot 50 procent van de totale omzet. Lunchzaken, saladebars, afhaalbedrijven of bedrijven met een groot terras doen het goed. Hetzelfde geldt voor vernieuwende concepten.”

Volledig scherm Michaela Smeyers en Ming-Wen-Tsao. © Michaela Smeyers

Er moet nu een plan op tafel komen om de horeca in de toekomst te redden. Dat vindt FNV Horeca. De vakbond maakt zich zorgen en heeft grote horecawerkgevers en de branchevereniging nu gevraagd mee te denken.