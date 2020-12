Deze vader en dochter zijn allebei onderzoeker in de haven: ‘Zij is verder dan ik op haar leeftijd was’

Gijs en Elsbeth leven sober: ‘De feestdagen kosten ons niets’

8 december In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Elsbeth en Gijs eten en drinken met het gezin van 150 euro per maand. ,,Ik ben blij dat ik een vrouw heb die net als ik niet om luxe geeft.’’