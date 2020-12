Deze wetenschappers en ondernemers werden vanuit het niets miljardair door de coronacrisis

De nieuwe miljardairs zijn onder meer wetenschappers en ondernemers achter bedrijven die succesvolle vaccins ontwikkelden, zoals BioNTech en Moderna, maar ook producenten van geneesmiddelen en medisch materiaal. Een overzicht:

1. Li Juanquan (6,38 miljard euro)

De lijst van nieuwe miljardairs wordt aangevoerd door Li Juanquan (63). Hij is de oprichter en grote baas van Winner Medical, een bedrijf dat chirurgische gezichtsmaskers en verbanden produceert en gevestigd is in de Chinese miljoenenstad Shenzhen. Winner Medical levert aan 40.000 apotheken en 2000 ziekenhuizen door heel China. Het bedrijf exporteert ook naar meer dan 70 landen over de hele wereld.

Winner Medical werd opgericht in 1991 en ging in september van dit jaar naar de beurs op de Shenzhen Stock Exchange. Li zou 68 procent van de aandelen in handen hebben, volgens zakenblad Bloomberg.

2. Ye Xiaoping (3,85 miljard euro)

Ook met consulting was tijdens de coronacrisis geld te verdienen. De Chinees Ye Xiaoping (57) is daarvan het bewijs. Hij is de man achter Hangzhou Tigermed Consulting, een van de grootste onderzoeksbureaus in China die actief zijn in de farmaceutische industrie. Het bedrijf biedt zijn diensten wereldwijd aan en concentreert zich in de eerste plaats op technologie voor klinische tests, datamanagement en statistische analyses.

3. Jian Jun (3,60 miljard euro)

De derde plaats in de lijst is voor een vrouw. De Chinese Jian Jun (57) heeft sinds 2016 de leiding over Imeik Technology Development, dat biomedische producten maakt en verdeelt. Het gaat onder meer om medische toestellen, natriumhyaluronaat (dat in oogdruppels zit) en collageen (dat onze huid elastisch houdt).

Net als Winner Medical trok ook Imeik Technology Development in september naar de beurs op de Shenzhen Stock Exchange. Die beursintroductie bracht in één klap 434 miljoen euro op.

4. Yuan Liping (3,59 miljard euro)

Ook op de vierde plaats vinden we een vrouw: Yuan Liping (49). Zij werd in juni van de ene dag op de andere miljardair nadat ze scheidde van haar echtgenoot, ‘vaccinkeizer’ en miljardair Du Weimin. Yuan kreeg 24 procent van de aandelen van Shenzhen Kangtai Biological Products, het bedrijf dat haar ex leidt.

Shenzhen Kangtai Biological Products is een van de belangrijkste producenten van vaccins in China. Het is het enige dat daar het vaccin van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford mag produceren, goed voor 200 miljoen doses. Sinds het begin van het jaar steeg de waarde van de aandelen van het bedrijf met 90 procent.

Zelf was Yuan manager en directeur in het bedrijf van 2012 tot 2015. Sinds maart 2017 is ze manager en directeur bij dochterbedrijf Beijing Minhai Biotechnology. Yuan verblijft in de Chinese stad Shenzhen, maar heeft de Canadese nationaliteit. Ze is nu de rijkste vrouw van Canada.

5. Uğur Şahin (3,27 miljard euro)

Arts Uğur Şahin (55) is ceo van het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech en de man achter het eerste echte coronavaccin. Hij werd geboren in Turkije en migreerde als kind naar Duitsland, waar hij geneeskunde studeerde. In 2008 richtte hij samen met zijn vrouw Özlem Türeci (53) - een arts en immunoloog - BioNTech op.

In de lente sloegen BioNTech en het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer de handen in elkaar voor de ontwikkeling van een coronavaccin. Dat kwam er in een recordtijd van tien maanden. BioNTech leverde de technologie, terwijl Pfizer alles grotendeels financierde. Op 9 november maakte Pfizer bekend dat hun vaccin voor 90 procent effectief was, iets wat een week later al werd bijgesteld tot 95 procent. Op 8 december werd de eerste goedgekeurde dosis toegediend in het Verenigd Koninkrijk.

Şahin bezit 17 procent van de aandelen van BioNTech, dat in oktober vorig jaar naar de beurs trok. Sinds januari steeg de waarde van het aandeel met 160 procent, waardoor de ceo op slag miljardair werd. Zijn vermogen bedraagt op dit moment 3,27 miljard euro. Echtgenote Özlem Türeci verdiende er niets aan. Zij is de chief medical officer van het bedrijf, maar bezit geen aandelen.

6. Stéphane Bancel (3,27 miljard euro)

De Fransman Stéphane Bancel (47) is sinds 2011 ceo van het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Moderna Therapeutics. Ook dat ontwikkelde een succesvol coronavaccin, met een effectiviteit van 95 procent. Moderna was het eerste bedrijf dat overging tot klinische testen met een kandidaat-coronavaccin op mensen. Die gingen van start op 16 maart in Seattle. BioNTech kon zijn onderzoek echter sneller afronden.

Het vaccin van Moderna werd op 18 december als tweede goedgekeurd voor noodgebruik in de Verenigde Staten en verwacht wordt dat het binnenkort ook in Europa groen licht krijgt.

Bancel bezit op dit moment 6 procent van de aandelen van Moderna, dat in december 2018 naar de beurs ging. In maart had hij nog 9 procent in handen, maar toen de waarde van de aandelen sinds begin dit jaar met 550 procent gestegen was, verkocht hij er meer dan een miljoen.

Moderna maakte ook nog twee anderen miljardair dit jaar: professor en immunoloog Timothy Springer van de universiteit van Harvard en professor Robert Langer van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Zij waren enkele van de eerste investeerders van het bedrijf. Springer investeerde 4,1 miljoen euro in 2010. Zijn 3,6 procent aandelen zijn nu 1,31 miljard euro waard, wat zijn totale vermogen op 1,64 miljard euro brengt. Langer kocht 3 procent van de aandelen van Moderna in 2010 en die zijn nu 1,23 miljard euro waard.

In totaal vond Forbes 50 kersverse miljardairs in de zorgsector. Opmerkelijke namen zijn verder die van Carl Hansen (van biotechbedrijf AbCallera, dat behandelingen tegen ziektes ontwikkelt op basis van antilichamen), Sergio Stevanato (van de op één na grootste producent van glazen ampullen ter wereld, onder meer voor het opslaan van tientallen coronavaccins) en Premchand Godha (van de geneesmiddelenproducent achter het malariamedicijn hydroxychloroquine, dat dit jaar even in beeld kwam voor de behandeling van het coronavirus, maar uiteindelijk toch geen effect bleek te hebben).



De meerderheid van de nieuwe miljardairs komt uit China: in totaal 28 van de 50 nieuwe rijken.

