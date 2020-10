Die nieuwe baan aannemen of niet? Met de ‘10-10-10’-regel ben je er zo uit

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress in je werk. Wekelijks schrijft hij een column voor deze nieuwssite. Vandaag: de 10-10-10-regel.

Is dit de persoon waar ik mee moet trouwen? Is het een goed idee om mijn keuken te verbouwen? Nemen we nog een kind? Zal ik nog een fles wijn opentrekken? Moet ik mijn hypotheek oversluiten? Welke lunch kies ik bij de supermarkt? Wij mensen worden dagelijks gebombardeerd met grote en kleine keuzes. We maken er elke dag tientallen, waarvan we nooit helemaal weten hoe die zullen uitpakken. Bij sommige keuzes ben je er zo uit, over andere kun je weken piekeren.

Tien minuten

Niet gek dus dat we af en toe wat hulp kunnen gebruiken bij het nemen van zo’n beslissing. Mijn hart maakte dan ook een klein sprongetje toen ik in het boek De Tweede Berg van David Brooks over de 10-10-10-regel las. Sta je voor een dilemma, dan is het volgens Brooks handig om je deze vragen te stellen: hoe zal ik hier over tien minuten over denken? En over tien maanden? En over tien jaar?

Stel dat je een aanbod hebt gekregen voor een aantrekkelijke baan. De arbeidsvoorwaarden, het salaris en de doorgroeimogelijkheden zijn beter dan bij je huidige werk. Aan de andere kant vind jij de baan die je nu hebt interessanter, en heb je een goede band met je collega’s. Moet je dan op het aanbod ingaan, of niet? Over tien minuten heb je waarschijnlijk spijt als haren op je hoofd, omdat je je leuke collega’s zult moeten missen. Over tien maanden ben je vermoedelijk al helemaal gewend aan de nieuwe job, en heb je het hartstikke gezellig met je nieuwe collega’s. Over tien jaar kun je je niet meer voorstellen dat je de andere keuze had gemaakt. En dus is het wellicht tijd om door de zure appel heen te bijten.

Knalgele sportauto

Maar wat te doen met die knalgele sportauto die je zo graag wil kopen? Tien minuten nadat je de showroom uitrolt, steek je iedereen op de weg de ogen uit en voel jij je heerlijk. Na tien maanden is de buyers high voorbij en is je bolide alweer gewoon gaan voelen. En over tien jaar heb je spijt dat je het aanschafbedrag niet verstandiger hebt geïnvesteerd. Misschien dus maar niet doen?

Dan is er nog een zeldzame restcategorie: de keuzes waar je tien minuten later al spijt van hebt. Met dank aan die regel van meneer Brooks: vandaag dus maar géén Bossche Bol als tussendoortje.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

