Dit is er geworden van de vijf Heel Holland Bakt-winnaars

Hans Spitsbaard (winnaar seizoen 5) ,,kan nu het dubbele van toen hij won’’. Hij is sinds een half jaar twee dagen per week in de leer bij patisserie De Rouw in Vught. ,,Pure luxe: ik kruip een hele dag in de broekzak van chocolatier Roderick Oosterbos, die met het blote oog ziet of de chocolade 30 of 30,5 graden is. Een betere leerschool is er niet.” Hij volgt ook een chocolaterie-opleiding in Antwerpen. Maar daar stopt hij mee. ,,Ik loop te ver vooruit.’’



Het winnen van een van de populairste programma’s op de Nederlandse televisie levert veel op, maar kost ook veel. Hans volgde een mediatraining en nam een agent in de arm die zakelijke afspraken voor hem regelt. De eerste winnaar, Rutger van den Broek, had ook een manager, maar doet tegenwoordig veel zelf. ,,Ik ben met de jaren gegroeid. Ik durf zakelijk te zijn. Mensen denken dat je alles doet voor een boekenbon en een fles wijn. Ze realiseren niet hoeveel energie en tijd het kost om overal op te komen draven. Ik stel nu voorwaarden. Je loodgieter betaal je toch ook niet uit in cadeaubonnen?’’



Sarena Solari (winnaar seizoen 3) heeft haar activiteiten na alle hectiek op een laag pitje gezet. Tot zeker eind maart 2019 organiseert ze geen eetreizen meer naar Italië en blijven e-mails onbeantwoord. Op haar website staat: ,,Veertien groepsreizen (211 gasten!) heb ik georganiseerd en daarnaast nog meerdere op maat gemaakte reizen en heel veel andere leuke workshops en evenementen in Nederland. Hoe geweldig het allemaal ook is, een beetje pauze heb ik tussendoor niet gehad en dat begin ik nu helaas wel te merken. Daarom zal ik de komende tijd een broodnodige pauze inlassen om uit te rusten, maar ook om weer hele mooie en leuke dingen te bedenken voor de komende jaren.’’