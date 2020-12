Douane op Schiphol controleert straks ook Britse vracht: 'Het gaat vast niet allemaal smooth’

Tobio (3) loopt langs een pallet pakketten in een loods van de douane op Schiphol-Zuidoost. De Duitse herder is een ‘goederen gerelateerde hond’, die in vliegtuigen en loodsen aan spullen snuffelt en niet aan mensen, zoals zijn collega’s in de vertrekhal van Schiphol. Na een paar seconden slaat de douanehond aan. Tussen de pakjes heeft hij een watje met cocaïnegeur gevonden, die hondengeleider René tussen de pakketten heeft verstopt.