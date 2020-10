Dreigt ontslag voor jou? Dit kun je verwachten

werkvragen Zichtbaar­der worden op je werk? Zo doe je dat zonder opscheppen

30 september Je weg vinden op de arbeidsmarkt kan best lastig zijn. Om je een handje te helpen, beantwoorden experts hier wekelijks een veelgestelde vraag over werk. Vandaag: ‘Ik krijg telkens te horen dat ik mezelf beter moet profileren op het werk. Maar hoe doe je dat zonder over te komen als een blaaskaak?’