Eef (49) is supply chain-manager bij Heineken: ‘Wat we na het werk drinken? Een 0.0-biertje’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Eef Stiekema (49) werkt in de supply chain bij Heineken in Zoeterwoude en is Manager Verpakken.

Supply chain, wat is dat precies?

,,Dat is het geheel van inkoop tot verkoop en alles wat daar tussen zit. Ik ben verantwoordelijk voor een klein stukje van de supply chain.”

Wat doe je dan allemaal?

,,Ik ben Manager Verpakken, op een afdeling met 350 man. Alle flesjes, blikken, fusten en vaten worden daar gevuld. In totaal hebben we honderden verschillende productsoorten, die ook allemaal moeten worden verpakt om ze verzendklaar te maken. Maar ik doe het niet alleen, ik stuur vijf rayonmanagers aan die allemaal een eigen team hebben.”

Hebben jullie nog wel genoeg te doen met de coronacrisis?

,,We zijn in deze periode druk bezig geweest met de overgang naar andere verpakkingsvormen. De horeca heeft een tijd op slot gezeten, dat betekent dat klanten maar ook consumenten een andere vraag hebben. Daar hebben we snel op ingespeeld met andere verpakkingsvormen. Dat maakt het natuurlijk uitdagend, maar dat is waar wij als brouwerij op voorbereid zijn, inspelen op verschillende scenario’s.”

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Eigenlijk ga ik elke dag na het werk met een glimlach naar huis. Maar ik krijg vooral veel energie van resultaat halen. We doen er bij Heineken alles aan om het proces zo veilig en kwalitatief zo hoog mogelijk te maken. Als dat lukt, en dat is vaak, ben ik heel blij.”

Quote Het is een fantas­tisch product en we willen dat iedereen topkwali­teit bier ontvangt. Of dat nou in Nederland of de Verenigde Staten is Eef Stiekema

En wat moet je doen om dat doel te halen?

,,We kijken elke dag naar wat goed ging en wat beter kan in het proces. Het is een fantastisch product en we willen dat iedereen topkwaliteit bier ontvangt. Of dat nou in Nederland of de Verenigde Staten is. Daarom moet het product aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Als een flesje onvoldoende is gevuld of een etiket niet recht zit, wordt het flesje eruit gestoten. Dat is natuurlijk niet wat we willen, het proces moet zo efficiënt mogelijk verlopen. Wij willen dat het product in een keer goed is. Maar ook dat we het elke dag een stukje beter doen, daarin zit de uitdaging.”

Maar niet alle werkdagen zijn vast even leuk…

,,Ik krijg energie van oplossingen bedenken. Maar als ik alleen maar problemen op mijn bureau krijg, dan kost dat energie. Soms moet je op een dag zo’n drie of vier problemen oplossen. Dan heb je minder tijd om productie te draaien. Wat dat betreft zijn de saaiste dagen waarop alles goed verloopt het beste voor de brouwerij. Gelukkig zijn er over het algemeen weinig dagen die ik liever wil vergeten. Het helpt ook dat ik niet zo snel van mijn stuk te brengen ben, ik heb meestal geen hoge pieken en diepe dalen.”

Blijf je dit werk tot je pensioen doen?

,,In de 26 jaar dat ik hier zit, heb ik maar één keer zelf op een andere functie binnen het bedrijf gesolliciteerd. De andere keren ben ik gevraagd. Dat zegt wel wat over het plezier dat ik aan mijn werk beleef. Mijn doel is elke dag met plezier naar mijn werk gaan, als dit niet meer zo is, dan is het tijd om verder te gaan. Voorlopig zit ik nog goed. Maar ik zie mezelf niet doorgroeien naar een functie op kantoor. Ik loop het liefst door de productiehal. Je moet als manager toch weten wat er op de werkvloer gebeurt?”

Quote Ik zie mezelf niet doorgroei­en naar een functie op kantoor. Ik loop het liefst door de productie­hal Eef Stiekema

Jullie drinken vast wel eens een biertje (of meer) na het werk

,,In deze tijd zijn die borrels er natuurlijk niet, we zijn met zijn allen bezig om de brouwerij draaiende te houden. Normaal gesproken drinken we na werktijd wel eens gezellig een biertje met collega’s. Tegenwoordig is 0.0-bier de standaard, een goed en lekker alternatief. Het zou mooi zijn als we in de toekomst weer met collega’s kunnen proosten.’’

