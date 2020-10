Een baan bij de brandweer? Waarom er de komende jaren veel vacatures zijn

Mufer (38) werkte zich kapot in de slachterij: ‘Op mijn 25ste volledig afgekeurd’

16 oktober Rotterdammer Mufer Sener (38) ging net klaar met school werken in de slachterij. Als uitbener moest hij stieren van wel 200 kilo tillen en verwerken, funest voor zijn rug. Hij is afgekeurd, maar telt nog altijd zijn zegeningen. ,,Als ik iemand in een rolstoel zie, dank ik God op mijn blote knieën voor mijn hernia.”