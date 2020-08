Een derde van werkzoekenden bereid om baan onder niveau te accepteren

Meer dan een derde van de werkzoekenden is in deze tijd bereid om een baan onder zijn opleidingsniveau te accepteren. In mei lag dat percentage met 28 procent nog aanzienlijk lager. ,,Door de onzekerheid zijn mensen sneller geneigd om een baan onder hun niveau aan te nemen.”

Dat blijkt uit onderzoek van vacaturesite Indeed, die bijna 1000 Nederlandse werkenden en werkzoekenden ondervroeg. De ondervraagden zijn eerder geneigd om een baan te accepteren waarvoor ze te hoog zijn opgeleid (35 procent), dan om in te leveren op hun salaris. Slechts 16 procent is bereid akkoord te gaan met een lager loon.



,,In Nederland is de NOW-regeling - waarmee bedrijven de loonkosten van personeel kunnen opvangen - relatief succesvol om mensen aan het werk te houden. Daardoor zijn mensen die al aan het werk zijn, niet snel bereid om concessies te doen als het gaat om salaris”, aldus Arjan Vissers, verantwoordelijk voor strategie bij Indeed.

Quote Als je geen baan hebt, kies je nu sneller voor een baan die niet helemaal aan je eisen voldoet Arjan Vissers, verantwoordelijk voor strategie bij Indeed

Crisis

De afgelopen jaren was er veel krapte op de arbeidsmarkt: het aantal vacatures steeg naar recordhoogten en sollicitanten hadden de banen voor het uitkiezen, wat betekende dat er flink onderhandeld werd. Ook waren er relatief veel mensen die vanuit een vast contract op zoek gingen naar een nieuwe baan. In tijden van onzekerheid, is het omgekeerde het geval. ,,Als je geen baan hebt, kies je nu sneller voor werk dat niet helemaal aan je eisen voldoet”, zegt Vissers. ,,En mensen die al een baan hebben, zijn niet heel erg geneigd om weg te gaan.”

Een begrijpelijke keus, vindt Vissers. ,,Mensen kiezen in tijden van crisis voor zekerheid. Het leven gaat door, er moet brood op de plank komen.” Maar als je nu een baan onder je niveau accepteert, kom je dan op een later moment nog wel in aanmerking voor een baan die wél op niveau is? ,,Dat is een beetje afhankelijk van hoe lang het gaat duren”, denkt Vissers. ,,We zien op onze site tekenen dat het aantal vacatures weer aan het stijgen is. Als de arbeidsmarkt aantrekt, ontstaan er weer meer kansen om door te stromen naar een hoger niveau.”

Omscholen

Een andere bijkomstigheid van de onzekere situatie op dit moment is het afstemmen van een baankeuze op beroepen met baankansen. Voor pompbedienden en reisleiders is de vraag in het tweede kwartaal van dit jaar logischerwijs sterk afgenomen, maar in de logistiek en de landbouw zijn er volop kansen, bleek eind vorige maand uit onderzoek van Intelligence Group. Ook zijn mensen meer geneigd te kijken naar vitale beroepen. Zo geeft ruim een kwart van de ondervraagden (26 procent) in het Indeed-onderzoek aan dat ze bereid zijn zich om te scholen naar een vitaal beroep.

,,Mensen stellen een zinvolle baan erg op prijs, blijkt uit een van onze eerdere onderzoeken”, zegt Vissers. ,,De afgelopen periode hebben we gezien dat de vitale beroepen heel belangrijk waren en dat mensen daar steeds meer voor open staan.” Een kanttekening: het zoekgedrag van werkzoekenden is erg afhankelijk van het nieuws. ,,Toen de kappers open gingen, zagen we dat er op onze site weer meer werd gezocht naar vacatures voor kappers.” Bijna een derde (31 procent) van de respondenten is ervan overtuigd dat het belang dat we toekennen aan werk door de coronacrisis voorgoed veranderd is.

