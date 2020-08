Eén procent meer salaris in de zorg kost al snel 32,50 euro per Nederlander

Het politieke gevecht over de zorgsalarissen is doordrenkt met emotie. De oppositie verwijt het kabinet hardvochtigheid jegens de ‘helden van de zorg’. Regeringspartijen beklagen zich op hun beurt over het ‘politieke nummertje’ dat wordt gemaakt over de ruggen van het zorgpersoneel. Wie wil zien wat er echt speelt moet door deze retoriek heen prikken. En dan blijkt dat de discussie vooral teug te brengen is tot een klassieke strijd over de besteding van belastinggeld, en wie daarvoor opdraait.