Eerste bedrijven stoten kantoren af: thuiswerken wordt de norm

Wat moeten we met het kantoor? Ieder bedrijf waarvan het gros van het personeel al maanden vanuit huis werkt, denkt erover na. Verzekeraar TVM heroverweegt de bouw van een nieuw hoofdkantoor in Hoogeveen omdat het thuiswerken zo goed bevalt. Het bedrijf kijkt serieus naar de mogelijkheid om twee vaste thuiswerkdagen in te voeren. Dan zijn er veel minder vierkante meters kantoor nodig.