Els (39) is etaleur bij de Bijenkorf: ‘Mensen vragen hoe we die grote boom door de deur krijgen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Els den Dekker (39), etaleur en manager visual bij de Bijenkorf.

Ben je de hele dag bezig met het inrichten van etalages?

,,Nee, daar komt veel meer bij kijken. Als manager visual ben ik verantwoordelijk voor alles wat de winkels van de Bijenkorf mooi maakt, van binnen en van buiten. Daar horen de etalages bij, maar ook alles wat je binnen in de winkels ziet. Zoals aankleding, hoe de paspoppen zijn aangekleed en welke verlichting er buiten aan de gevel hangt.”

Kerst is voor jou vast hét hoogtepunt van het jaar.

,,Ja, de kerstetalages zijn een grote reden waarom ik voor dit vak heb gekozen. Etaleur worden was sowieso mijn droom en ik wist ook al bij welk bedrijf ik terecht wilde komen, ik had maar één doel: de Bijenkorf. Nou, dat is gelukt. Ik krijg zoveel leuke reacties van mensen die bij het zien van de kerstetalages aan vroeger moeten denken. Ze zeggen dan: ‘Toen ik klein was waren de etalages ook al zo mooi’. Ze zijn altijd zo feestelijk. Mensen zijn daar nu extra blij mee, het leven is al somber genoeg. Ik sta als alles af is minstens een half uur voor de etalage om te luisteren naar de enthousiaste reacties. Op dat moment ben ik een gelukkig mens.”

De tekst gaat verder onder de vacaturetool.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoe word je etaleur?

,,Daar zijn speciale opleidingen voor. Maar je moet natuurlijk ook talent hebben, smaak en oog voor styling. En je moet keuzes kunnen maken. Ik heb weleens de fout gemaakt om een etalage helemaal vol te bouwen. Dat moet je dus niet doen.”

Hoe bepaal je hoe een etalage eruit komt te zien?

,,We laten ons inspireren door onze trendvoorspellers, de seizoenen en wat er in de wereld gebeurt. Dit jaar bestaat de Bijenkorf 150 jaar, daar wilden we iets mee doen. Toen we in maart en april de tekeningen voor de feestdagen af hadden, kwam corona. We moesten toen gaan nadenken over wat wel kon en wat niet. Gelukkig pasten alle ideeën nog prima. Met cadeaus, wat je aantrekt tijdens de kerst en hoe je ontbijttafel eruitziet zijn mensen nu ook gewoon nog bezig.”

Wat maakt je werk zo leuk?

,,Ons werk is tijdelijk en daardoor afwisselend. Het is nooit saai en dat maakt het heel leuk. Een jaar van tevoren gaan we nadenken over de kerstetalages, we gaan straks al plannen maken voor kerst 2021. Mijn hoofd is altijd vol met plannetjes. Deze tijd is heel druk, maar dat is juist goed, anders heb ik mijn werk niet goed gedaan. Nu de grote bomen in de winkels staan, kan ik weer rustig ademhalen. De grootste boom is 14 meter hoog. Mensen vragen altijd aan mij: Hoe krijgen jullie die bomen door de deur?”

Quote Een jaar van tevoren gaan we nadenken over de kerstetala­ges, we gaan straks al plannen maken voor kerst 2021

Vertel…

,,In heel veel stukjes. Dat mensen niet weten hoe die boom er ineens staat is het magische van ons werk. Op 5 december hebben we heel de nacht doorgewerkt. Ik was er ook bij. Het is een heel leuk moment als de ochtendploeg ‘s ochtends binnenkomt en verrast wordt. De keerzijde is helaas wel dat ik al 17 jaar geen Sinterklaas heb gevierd. En ik zet mijn eigen kerstboom altijd vóór 5 december neer, want na het optuigen van de grote boom heb ik geen zin meer om mijn eigen boom te doen.”

Het klinkt alsof alles op rolletjes loopt, maar je hebt vast ook minder goede dagen.

,,Ja, die zitten er soms tussen. Ik baal als ik iets, wat ik in mijn hoofd heb, niet op papier krijg. Uiteindelijk lukt dat gelukkig altijd wel. Het resultaat is soms niet direct hoe ik het voor me zag, maar dat hoort erbij. Want als ik jou vraag om een hond te tekenen, zal jouw hond er anders uitzien dan die van mij. Ik ga altijd in gesprek met iemand als iets er anders uitziet dan ons team had bedacht. Dan komen we er samen uit.”

Wil je dit werk tot je pensioen blijven doen?

,,Ik werk nu 17 jaar bij de Bijenkorf en nog maar 2,5 jaar op het servicekantoor. Er valt nog genoeg te doen en te leren, ik ben hier nog lang niet klaar. Ik vind het ook nog steeds niet erg om het hele jaar met kerst bezig te zijn, daar kun je mij elke dag voor wakker maken.”

Etaleurs gezocht

Zoek je een fulltime baan en wil je net als Els als etaleur aan de slag? Op Nationale Vacaturebank vind je verschillende relevante vacatures. We lichten er drie voor je uit:



Bij Rinsma Modeplein in Gorredijk zoeken ze een etaleur die de aankleding van de winkel en etalage kan verzorgen.



Ben je goed in het inrichten van winkels? Solliciteer dan op de functie van stylist-visual merchandiser bij Babypark in Kesteren.



Je kunt ook als etaleur-visual merchandiser aan de slag bij een nieuwe winkel die binnenkort in Leidschendam wordt geopend.

Coach Charlotte van ‘t Wout weet welke drie vragen je tijdens een sollicitatiegesprek het beste kunt stellen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk de video’s van AD Werkt in onderstaande playlist: